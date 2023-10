Une start-up dans le secteur, très codifié et réglementé, des pompes funèbres. C’est le pari relevé par Clémentine Piazza, jeune entrepreneuse qui, après avoir fait HEC, est devenue directrice marketing chez Unibail-Rodamco-Westfield, leader mondial de l’immobilier commercial. C’est au mitan des années 2010 qu’elle décide de lancer sa propre boîte, qui n’est dans un premier temps qu’une plateforme en ligne pour communiquer les informations sur les obsèques, et rassembler les hommages.

Rapidement, la cheffe d’entreprise souhaite aller plus loin, et bousculer les codes d’une branche dominée par deux grands leaders historiques, PFG (Pompes Funèbres Générales) et Roc’Eclerc, notamment dans les grandes villes. Après avoir réuni des fonds auprès d’Eurazeo et BNP Paribas-Cardif, Clémentine Piazza décide ainsi en 2020 de proposer un service complet de pompes funèbres, avec des maisons inmemori dans plusieurs villes. A quelques jours de la Toussaint, elle a répondu aux questions de 20 Minutes.

Clémentine Piazza, dirigeante d'inmemori, nouvelle entreprise dans le secteur des pompes funèbres. - inmemori

Votre entreprise inmemori a été lancée en 2016. Vous expliquiez à l’époque que vous vouliez rompre avec « l’archaïsme » dans le secteur funéraire. Qu’est-ce que cela veut dire ?

En France, on a six jours légalement pour organiser des obsèques à la suite d’un décès, c’est très court, et j’avais été assez choquée qu’il n’y ait aucun service numérique pour communiquer les informations sur les obsèques, et rassembler les proches le plus tôt possible. Il existe des applications pour les anniversaires, pour les fêtes, mais elles ne fonctionnent pas pour le temps de l’adieu, qui implique une façon sobre et digne de se parler. C’est la raison pour laquelle j’ai initialement créé un service d’hommage en ligne qui permet de communiquer rapidement les informations sur les obsèques et de rassembler les hommages et les souvenirs de tous les proches du défunt.

Pourquoi vouloir rassembler les hommages ?

Lorsque j’avais aidé ma meilleure amie qui faisait face à un drame personnel et que j’avais organisé les obsèques pour elle, j’avais été frustrée de constater que plein de beaux témoignages étaient partagés, mais dispersés entre les téléphones, et finalement les rassembler était difficile. J’ai donc voulu mettre à disposition des proches du défunt un espace dédié, intime, qui permet à chacun de s’exprimer, via un espace numérique sécurisé dont on se transmet le lien. Cela a été l’occasion de discuter avec des milliers de familles, qui nous ont fait part de deux constats : le premier, c’est que les prix des obsèques sont excessivement chers, le deuxième, c’est que l’accompagnement sur le temps d’adieu n’est pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Cela nous a mis en marche et nous sommes allés plus loin dans l’accompagnement des familles en devenant une société de pompes funèbres.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Nous sommes passés d’un service numérique à un service à la personne, avec l’ouverture de maisons de pompes funèbres dans différentes villes, parce que les gens ont besoin d’être rassurés dans ces moments-là. Nous avons ouvert notre première maison en 2020 à Bordeaux, puis à Paris où nous en avons trois désormais, ainsi qu’à Rennes, Nantes et Lyon. Nous ne nous installons que dans les grandes villes, où le marché est partagé uniquement entre les deux grands acteurs historiques du secteur des pompes funèbres, c’est donc là qu’il y a besoin d’une alternative. Notre objectif est d’ouvrir une vingtaine de maisons inmemori dans les métropoles, dans les deux-trois ans. En revanche, nous n’avons pas l’intention de nous développer dans les zones plus rurales, où il existe encore des acteurs indépendants proches des familles.

Comment se présentent vos maisons inmemori ?

A chaque fois nous nous situons en cœur de ville, car je ne voulais pas qu’on se retrouve en face du cimetière ou du CHU… Nous ne sommes pas dans une boutique ouverte sur la rue, nous recevons les personnes endeuillées dans des espaces intimes à l’étage de bâtiments historiques, avec tout un environnement au service de l’apaisement des personnes. Nous recevons les familles dans de petits salons, sans objet funéraire apparent, car nous les sortons, de manière adaptée, au fur et à mesure de la discussion en fonction des rites et des souhaits de chacun. On n’affiche pas les cercueils non plus, car c’est un produit qui est difficile à voir, donc au lieu d’avoir des showrooms, nous présentons nos cercueils en format miniature avec plusieurs échantillons de bois. Et nous n’avons que deux modèles, pour simplifier l’offre.

Quel est le tarif moyen des obsèques aujourd’hui en France, et comment vous situez-vous ?

La moyenne en France est de 5.000 euros, nous nous situons à 3.500 euros [une enquête menée en 2019 par UFC-Que choisir faisait état d’un coût moyen de 3.815 euros pour une inhumation, et de 3.986 euros pour une crémation, avec « de très grandes variations de prix » entre les différents opérateurs étudiés]. Et chez inmemori, le cercueil coûte autour de 1.000 euros, ce qui est bien moins cher que la moyenne du marché [dans la même enquête, UFC-Que choisir a relevé des prix allant de 490 euros à 1.576 euros, pour un même cercueil en chêne simple]. Ce n’est pas une posture low cost, c’est un respect du juste prix.

Quelle est la part des crémations aujourd’hui en France ?

La crémation représente environ 50 %. Elle est pratiquée très régulièrement par la communauté laïque, de temps en temps par la communauté chrétienne – c’est un usage assez fréquent chez les protestants – et très rarement pour ne pas dire jamais chez les juifs et les musulmans. Les cérémonies religieuses représentent 50 à 60 % des inhumations – 60 % en campagne, 50 % en métropole. En tout, nous connaissons 650.000 décès en France par an, un chiffre en augmentation, puisque la génération qui arrive aujourd’hui en fin de vie est la génération née juste après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de naissances.