Une panne nationale a affecté de nombreux terminaux bancaires, empêchant de nombreux clients et clientes de payer leurs courses ou leurs achats, selon plusieurs sources concordantes consultées par 20 Minutes.

Samedi 21 octobre à midi, de nombreux internautes se plaignaient sur le réseau social X (anciennement Twitter) d’un problème en utilisant leur carte bancaire dans différents commerces de France, l’outil Down detector détectant de très nombreuses pannes sur les cartes Visa. « Une panne des transactions par carte bancaire est constatée depuis 12h00 environ à Paris et en Région Parisienne, mais aussi à Lyon et dans ses environs », affirme sur son site le média Economie Matin.

la carte bleue au mcdo la qui bug — Jules 🕸 (@zbjulesap) October 21, 2023



« Il ne s’agit pas d’une cyber attaque, ni d'un problème du réseau de paiement CB, mais d’un incident circonscrit à certaines enseignes qui s’appuient sur le même prestataire technique. Ce dernier a identifié le problème, lequel est en cours de résolution. Il revient aux nouvelles au plus vite dès que son système sera revenu à la normale » nous précise Françoise Fanari, directrice de la communication chez Cartes Bancaires CB.

« C’est la pagaille dans certains magasins »

« Une panne constatée par nos journalistes dans deux McDo de Marseille », indiquait plus tôt La Provence. A 20 Minutes, l’un de nos journalistes en a également été victime dans un supermarché Carrefour dans le 9e à Paris. « C’est la pagaille dans certains magasins, qui ne peuvent plus encaisser de paiement par carte bancaire », indique La Voix du Nord, une employée de chez Carrefour affirmant que « tous les Carrefour sont concernés ». le magasin Auchan Noyelles-Godault et le Cora Lens 2 sont également touchés. « En fait, toutes les enseignes qui ont recours à l’opérateur Orange seraient impactées par une ''très grosse panne'' » croit savoir le média.

Contacté par 20 Minutes, un responsable de la direction de la communication de McDo France confirme l’incident, et indique qu’un « retour à la normale est progressivement en cours ». Mais sans être en mesure d’indiquer le nombre de mcDo touchés.