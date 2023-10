Confronté l’an dernier à de fortes inquiétudes concernant nos approvisionnements en énergie, notamment à cause de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait mis en avant le principe de sobriété. Parmi les mesures présentées : ne pas chauffer son intérieur à plus de 19 °C, une limite en réalité inscrite dans le Code de l’énergie depuis 1978. Le gouvernement voulait « la faire connaître et l’appliquer », aussi bien par les entreprises que par les particuliers.

Lors d’un récent colloque, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition Écologique, a fait de nouvelles recommandations aux Français pour l’hiver qui vient. Elle a souligné la nécessité de faire de cette sobriété une « habitude » pour tout le monde, notamment via le chauffage. Nos lecteurs et lectrices appliquent-ils cette règle chez eux ? On leur a posé la question.

« Je ne mettrai pas de chauffage car mon budget ne me le permet pas »

Malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, les prix du gaz et de l’électricité n’ont cessé de grimper au cours des derniers mois. Et c’est ce qui pousse une partie des personnes qui ont répondu à notre appel à témoins à respecter une température à 19 °C chez eux. « Je dois chauffer ma maison à 19 °C, non pas pour limiter l’impact écologique, mais pour une raison évidente : ma facture », explique ainsi Nicole. Tony fait le même constat. « Je ne mettrai pas de chauffage cet hiver, on se couvrira avec des plaids, couvertures avec mon fils… L’année dernière, j’ai chauffé à l’électrique et j’ai ressenti une forte augmentation sur ma facture à la fin du mois, raconte ce père d’un garçon de 6 ans. Cet hiver, je ne veux pas consommer plus, car mon budget ne me le permet tout simplement pas ».

Coralie déplore le fait que le coût de l’énergie « dévore » son budget. « Je ne sais pas si je pourrais arriver à me chauffer d’une façon décente, si je pourrais même arriver jusqu’au 19 °C », s’inquiète-t-elle.

« Ces efforts-là pour la planète sont très importants »

D’autres n’en oublient pas l’enjeu climatique. C’est le cas de Mona et Isabelle, toutes deux mères de famille. « L’habitude est prise : 19 °C dans les pièces principales, 17 °C dans les chambres, lance Mona. C’est important de faire des efforts, donc on va continuer ».

Quant à Isabelle, elle prévoit même de baisser son chauffage à 18 °C pour protéger la planète. « Pour nous, c’est plein de petits gestes toute l’année, pas seulement l’hiver. Il est normal que chacun y mette du sien ». « En plus, on dort mieux », renchérit Hervé.

« Que l’Etat montre l’exemple, après on verra bien »

Reste certains qui sont bien décidés à chauffer leur maison à leur guise. « Ce n’est pas à l’État de me dire à combien je dois chauffer ou climatiser » estime Bertrand, « Je ne vais pas mettre un pull et des gants pour regarder la télévision dans mon salon », proteste-t-il. Michelle, elle, a respecté les 19 °C l’année dernière. Mais cette année, hors de question de faire des concessions. « On a joué le jeu du sacrifice une fois et nous avons récolté une hausse de 30 % après l’hiver. Je ne me ferai plus avoir et je ferai comme je veux », confie-t-elle.

Le mot de la fin revient à Luc, qui relativise à fond : « il y a un siècle, on se chauffait à la bougie et au poêle alors que les maisons étaient humides et non isolées. Alors à ces températures, on devrait survivre avec des couettes ».