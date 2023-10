Ce jeudi, lors d’un colloque sur le thème de la sobriété énergétique, la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a fait de nouvelles recommandations hivernales auprès des Français. Rappelons qu’en 2022, parmi l’une des mesures du plan sobriété énergie, l’une d’elles était la limite de 19 degrés pour chauffer les bâtiments publics et les bureaux. Une limite inscrite dans le Code de l’énergie de 1978 et remise au goût du jour, et recommandée également pour les logements.

Une mesure qui a pu diviser les Français mais qui a porté ses fruits, car on dénote une perspective plus stable sur les marchés de l’énergie en 2023. Le gouvernement a calculé que la consommation de gaz et d’électricité a diminué de 12 % entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023 par rapport à la même période de 2018-2019, avant le Covid-19.

Si la ministre de la transition écologique n’a pas fixé de nouveaux objectifs chiffrés de baisse pour cet hiver, ni imposés de contraintes aux ménages et entreprises, elle a souligné la nécessité de faire de la sobriété « une habitude », en évoquant les « enjeux climatiques ».

Bien qu’aucune restriction ne soit imposée, allez-vous tout de même continuer à vous chauffer à 19 degrés cet hiver ? Ou jugez-vous que ce n’est pas à vous de faire des efforts ? Que vous en avez trop fait ? Est-ce un moyen pour vous de limiter votre impact sur le changement climatique, ou de réduire votre facture de gaz ou d’électricité ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages pourront être utilisés pour la rédaction d’un article.