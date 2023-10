C’est une subtilité dont seul est capable le marché du travail - ou un bon roman de Kafka. En France, la règle est claire et stricte : il est interdit de payer un salarié en dessous du Smic. Pourtant, près de la moitié des branches professionnelles - en août, 80 branches de plus 5.000 salariés sur 171, selon le ministère du Travail - proposent des grilles salariales sous la limite. Malgré cela, les employés de ces branches finissent bien par être payés au Smic - on vous le répète, c’est obligatoire. Pour rester dans les clous, les entreprises concernées paient la somme manquante entre le salaire donné et le salaire minimum autorisé en France.

Quel est intérêt, alors, de ces grilles salariales en dessous du salaire légal ? L’idée n’est pas de payer les employés moins que le Smic, mais de les maintenir à ce niveau de rémunération le plus longtemps possible. Explication d’Anne Eydoux, maîtresse de conférences d’économie au Cnam : « Quand une branche a une grille salariale avec plusieurs échelons en dessous du salaire minimum, si les salariés ne peuvent pas être payés moins, ils peuvent rester bloqués au Smic. Les revalorisations salariales et autres promotions ne les feront pas nécessairement s’élever au-dessus. ». Dans les faits, avec ou sans promotion, il sera payé le même salaire : 1.743 euros brut en septembre 2023. Certaines branches professionnelles en sont même spécialistes : dans le caoutchouc, il existe 14 grilles de salaires en dessous du Smic.

Un Smic qui progresse bien plus vite que les salaires

Au-delà de ce tour de passe-passe bien « pratique », une autre raison explique ces grilles de salaires en dessous du Smic : son augmentation rapide. La loi est une fois encore stricte : le salaire minimum doit être augmenté chaque fois que l’inflation dépasse les 2 %. Ce qui arrive souvent ces derniers temps, vous l’aurez remarqué à chaque passage en caisse. Conséquence : le Smic a été augmenté quatre fois en deux ans, passant de 1.230 euros net en septembre 2021 à 1.383,08 euros. Et même sept fois au total depuis le 1er janvier 2021, liste Gilbert Cette, docteur en économie à Neoma Business School. Avec au total une hausse de 13,5 %.

Les salaires « classiques », eux, évoluent sur un rythme bien moins soutenu. L’explication est simple : un seul point de discussion salariale annuelle est obligatoire pour les entreprises. Il n’y a pas pour les salaires hors Smic d’obligation d’augmentation - « l’automaticité de la chose a été interdite par le gouvernement Maurois 1983 », explique Gilbert Cette. Du coup, il arrive que les plus bas salaires proposés par certaines branches se retrouvent en dessous du Smic, tant celui-ci a augmenté. Et cela reste légal : « Il est obligatoire de négocier les salaires une fois par an, mais pas de dire oui, ni de les placer au niveau du Smic au minimum », rajoute Héloïse Petit, professeure d’économie au Cnam.

Le gouvernement à la rescousse ?

Sur l’année 2022, le salaire moyen a par exemple augmenté de 3,8 % - contre une inflation à 5,2 % sur 12 mois et un Smic en progression de 6,6 %, selon l’Insee. Le tassement des salaires est indéniable : « Il y a clairement une perte de pouvoir d’achat sur les deux dernières années pour les salaires moyens et élevés », admet Gilbert Cette. « Il faut bien que quelqu’un paie la facture de l’inflation. Or, le Smic est augmenté automatiquement et les prestations sociales, comme les retraites, indexées à la hausse des prix. Ne reste que les salariés ou nos enfants, via la dette publique. »

Pourquoi ces derniers n’arrivent-ils pas à faire bouger les choses ? « Les grilles salariales parviennent peu à bouger en raison de rapports de force défavorables aux organisations syndicales, estime Anne Eydoux. De plus, ces dernières n’ont que peu de poids dans les décisions des entreprises, contrairement à ce qui se passe en Allemagne par exemple » Ce qui explique également, pour Héloïse Petit, que « les gros salaires augmentent plus que les petits. Les salariés les plus qualifiés bénéficient de négociations personnelles et ne dépendent pas des accords de branche. »

Reste qu’un nouveau poids vient jouer la balance, et pas des moindres : le gouvernement. Ce dernier exige depuis longtemps une augmentation des grilles minimales salariales - le ministre du Travail en parlait déjà en juin 2022. Un nouveau cap pourrait être franchi ce lundi lors de la conférence sociale, puisque selon une information de La Tribune du dimanche, Elisabeth Borne menace de sanctionner les employeurs qui conservent des grilles de salaires en dessous du Smic. Et la dynamique est déjà là : si on dénombrait 80 branches sur 171 concernées en août, le ministère du Travail en comptait 147 en juin. Allez, encore un effort.