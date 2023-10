Tous les ans, elles tournent à la foire d’empoigne. Les négociations commerciales entre grands industriels et supermarchés permettent au terme de plusieurs semaines d’âpres discussions de fixer les conditions (prix d’achat, place en rayon, calendrier promotionnel…) auxquelles les E.Leclerc, Carrefour, Intermarché ou Système U vont s’approvisionner pour l’ensemble de l’année auprès de leurs fournisseurs.

L’Assemblée nationale examine à partir de lundi un projet de loi devant les avancer afin de faire baisser les prix en rayons mais avec un résultat non garanti, même si l’inflation ralentit. Le gouvernement entend avancer au 15 janvier, au lieu du 1er mars, la date à laquelle doivent se conclure les négociations pour 2024.

Sujet majeur pour le gouvernement

Le gouvernement avait pressé mi-2022 toutes les entreprises de renégocier à la hausse en cours d’année pour mieux rémunérer des industriels confrontés à la hausse de leurs coûts. En 2023, il est intervenu cette fois pour demander la répercussion à la baisse d’un certain nombre de prix de gros, sans que cela ne se traduise par des baisses de prix sensibles en rayons. D’où la volonté d’avancer d’un mois et demi le calendrier de 2024, dans l’espoir de voir des prix plus bas plus vite en rayons.

Même pour un changement de calendrier ponctuel, il est nécessaire d’en passer par la loi car la date-butoir habituelle figure dans le Code de commerce. Le gouvernement avait annoncé vouloir n’avancer le calendrier que pour les 75 plus gros industriels.

Vers une hausse des prix ?

Toutefois, l’Ilec qui porte en France la voix de ces géants, a déjà averti que l’issue des négociations serait « contrastée », certains marchés de gros continuant « à augmenter », expliquait fin septembre son directeur général Richard Panquiault, sur RMC. Le leader de la distribution alimentaire E.Leclerc n’avait reçu jeudi que des demandes de conditions de vente « à la hausse, pour certaines de 15 % » de la part de leurs fournisseurs, a abondé jeudi son médiatique représentant, Michel-Edouard Leclerc, sur BFMTV/RMC.

Ce qui crée « une inquiétude » chez Thierry Cotillard, patron du groupement Intermarché/Les Mousquetaires, sur la capacité des distributeurs à « obtenir de la déflation ». Il a même évoqué la possibilité d’une hausse des prix « entre zéro et quatre » pour cent, dimanche dans l’émission Grand Jury RTL-Le Figaro-M6, ce qui serait à l’opposé de la volonté du projet de loi.