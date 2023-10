La Birkenstock a beau se vanter d’adhérer parfaitement au sol avec sa semelle orthopédique, pour elle aussi, sky is the limit. Après avoir conquis les voûtes plantaires de tous les hipsters et fashion addict occidentaux, la sandale s’attaque désormais à la Bourse de New York. La marque allemande ne vise rien de moins qu’une valorisation de 10 milliards de dollars pour ses débuts, qui doivent avoir lieu cette semaine. Mais à se voir plus grosse que le bœuf, la chaussure ne risque-t-elle pas le faux pas ?

Le 29 janvier 2021, une autre shoe iconique, la Dr Martens, entamait son aventure en bourse à Londres avec une action cotée 450 pence sterling. Après un plus haut à 503 pence début juin de la même année, la chaussure n’a cessé ensuite de trébucher. Une action ne vaut désormais que plus que 135 pence, en baisse de 70 % par rapport à son introduction.

Ne pas se voir trop beau, ne pas aller trop vite

Une telle mésaventure peut-elle arriver à Birk' ? « Aller en bourse, cela reste un coup de poker », pointe Thomas Zylberman, expert mode au sein du bureau de tendances Carlin International. Où il faut faire attention à ne pas se voir trop beau. La valorisation à 10 milliards d’euros qu’espère Birkenstock n’était « que » de 8 milliards il y a encore quelque mois, et de 4 milliards il y a deux ans. Surtout, cette valorisation espérée représente plus de sept fois le chiffre d’affaires de la marque en 2022 (1,2 milliard). « Les débuts seront certainement euphoriques, estime Antoine Fraysse-Soulier, analyste marché chez eToro. Le risque c’est qu’ensuite, les investisseurs considèrent que la marque est trop cotée par rapport à ce qu’elle vaut réellement et la délaissent, ce qui ferait chuter son action dans un cercle vicieux. »

Qui dit capitalisation en bourse dit aussi exposition à une logique plus court-termiste et plus aléatoire, là où la Birkenstock, vieille de 250 ans, est une adepte du temps long. Carine Mamou, cofondatrice de l’agence Fashion Light Up et ancienne directrice marketing de grandes enseignes, avertit : « Leur succès repose sur la qualité de leurs matériaux et de leurs sandales. Il faudra se méfier du fait que les actionnaires n’imposent pas une baisse des standards de qualité, une diminution de la main-d’œuvre ou de son savoir-faire, un renouvellement sans cesse de la marque afin de maximiser les profits, faisant perdre en qualité ». Même si l’experte le reconnaît, le story-telling de la petite entreprise familiale allemande avait pris du plomb dans l’aile avant même de céder aux sirènes de Wall Street : « Depuis deux ans, Birkenstock appartient à un fonds d’investissement sans que cela n’ait détourné le consommateur. Au contraire, la chaussure n’a jamais été aussi populaire. »

Des sandales au sommet

Effectivement, ce sont des sandales au top de leur forme qui se présentent devant Wall Street. Le chiffre d’affaires ? Quadruplé en huit ans (il était de 292 millions d’euros en 2014). Le bénéfice net du dernier bilan, en septembre 2022 ? 187 millions d’euros. Le nombre de chaussures vendues dans le monde ? 30 millions de paires, contre 11 millions en 2012. Mais arriver trop fringant en bourse n’est pas nécessairement une bonne idée. « Le risque est d’être cotée sur la ''hype'', et que cette dernière passe. Dans ce cas, la bourse - bien vite impatiente - panique et écroule l’économie de Birkenstock », explique Antoine Fraysse-Soulier.

Ce fut le péché de Dr Martens. La chaussure punk est entrée en cotation à la sortie des confinements britanniques, avec un chiffre d’affaires en hausse de 18 % sur un an, porté par les déconfinements, la vente en ligne et un plan d’extension aux Etats-Unis. Mais si la bourse embellit les bonnes nouvelles, elle transforme aussi la moindre mauvaise passe en tempête. En 2023, l’action a chuté de 25 % le 19 janvier, miné par l’annonce de mauvais résultats dû à l’inflation britannique (plus de 10 %, deux fois plus qu’en France) et des ventes jugées décevantes aux Etats-Unis. Rebelote le 1er juin, où l’action dévisse de 10 %, toujours à cause de l’échec du rêve américain.

La Birkenstock a des reins aussi solides que ses semelles

Le succès ou non des Birkenstock repose donc sur une question : les sandales vivent-elles actuellement leur Everest ou sont-elles encore loin des sommets ? « La hype ne passera pas de sitôt, prophétise Carine Mamou. Les Birkenstock sont désormais solidement installés dans nos quotidiens, comme les sneakers. » Quant au besoin des actionnaires de voir des changements rapides et de sans cesse créer de nouvelles modes, l’experte garde son optimisme tranché. « La Birk' le fait déjà. En début d’année, c’est le modèle Arizona qui faisait fureur, désormais c’est la Boston. Elle se renouvelle et correspond aux attentes et aux exigences de la bourse. »

Plus qu’une hype prolongée, la Birk devrait donc continuer sa conquête. « C’est même tout le sens de cette mise en bourse, estime Thomas Zylberman. Lever des fonds propres pour aider au financement et développement de la marque, notamment améliorer les réseaux de distribution, le lancement d’usine. » L’entrée en bourse permet également « d’accroître la légitimité de la marque et de la faire rentrer dans une autre cour. »

La Birk' à la conquête du monde

François Levêque, professeur d’économie à Mines-ParisTech, semble plutôt convaincu du succès à venir : « Je ne vois pas comment Birkenstock pourrait se planter ». Déjà, en dehors des Dr Martens, le marché de la chaussure vit plutôt une love story avec la bourse. Les dix plus grosses marques de chaussures cotées ont vu leurs actions s’envoler en moyenne de 387 % en dix ans, et de 124 % sur les cinq dernières années. Les Crocs, plus proches des Birk' dans le marketing que les Dr Martens, sont passés de 13 dollars lors de leur introduction en 2006 à 85 dollars aujourd’hui, avec un plus haut à 180 dollars à la fin des confinements en 2021.

Deuxième argument du professeur d’économie : un axe de progression pour Birk' est clairement identifié. Actuellement, plus de la moitié de leurs clients (54 %) sont aux États-Unis, et 36 % en Europe. Soit 10 % pour le reste du monde, et notamment le marché asiatique, particulièrement porteur - et demandeur depuis le succès du film Barbie, qui mettait la sandale à l’honneur. La mondialisation est ainsi faite qu’il faut parfois passer par la Bourse de New York pour conquérir la Chine.