« Circulez, il n’y a rien à voir ». Difficile d’obtenir une interview du secteur de l’hôtellerie sur le sujet brûlant du moment, les punaises de lit. Alors que l’insecte est devenu l’ennemi public numéro 1 en France et que son cas est même débattu sur les bancs de l’Assemblée, l’hôtellerie évoque, elle, un « non-sujet » et préfère ne pas trop en parler, afin de ne pas alimenter la machine.

Thierry Fontaine, président de l’Umih du Rhône, a cependant accepté de nous répondre.

Comment réagit le secteur de l’hôtellerie face à la montée du sujet « punaises de lit » ?

Ce n’est pas vraiment un sujet, ni une peur. Les chambres d’hôtels sont des unités fermées et cloisonnées, donc même si un client « ramène » des punaises de lit, il nous suffit de condamner la chambre et de l’isoler, le temps de la nettoyer et de la désinfecter. Cela n’a en plus que peu d’impact pour nos finances - hors salon ou événement très spécifique : un hôtel n’est quasiment jamais complet, donc fermer une ou deux chambres ne change rien. Raison de plus pour croire en notre sérieux. J’ai également toute confiance dans le personnel de ménage, très qualifié, professionnel et formé pour repérer les éventuelles punaises de lit.

Preuve de notre efficacité, la peur collective concerne les métros, les transports publics et les salles de cinémas, mais pas les hôtels. Nous n’avons recensé aucun cas. Et c’est normal : il y a beaucoup moins de foule et de partage dans une chambre d’hôtel que dans un cinéma ou un métro.

Il faut également croire en la bonne volonté du milieu : un hôtelier digne de ce nom ne laissera pas son établissement être exposé à une mauvaise publicité en étant infesté de punaises de lit, et il fera donc tout pour régler le problème.

Y a-t-il une baisse de la fréquentation à cause de la suspicion ambiante ?

Pour le moment, nous ne constatons aucune baisse de la fréquentation, mais nous sommes très vigilants sur la « psychose » en cours en France. On craint que si elle perdure, cette « psychose » laisse croire aux gens qu’aller à l’hôtel est un risque sanitaire.

Bien sûr qu’on aura des petits malins qui vont prendre la moindre bestiole en photo dans une chambre et faire croire que c’est une punaise de lit. On sait comme les réseaux sociaux vont vite et sont à la recherche de buzz. Mais il faut garder la tête froide.

Cette peur des punaises de lit est-elle nationale ou concerne-t-elle principalement les métropoles, dont Paris ?

Je pense que cette peur est devenue nationale, d’autant plus que le Covid-19 a démontré comme une épidémie pouvait vite circuler. Pour prendre l’exemple de Lyon, un train part et arrive toutes les heures de Paris, donc la population ne se sent pas plus « protégée » ou moins concernée que dans la capitale.

Vous pensez que le sujet peut s’éterniser ?

Cela peut durer des semaines et finir par avoir un impact sur notre fréquentation, c’est la crainte. Notre chance reste que cela survient au « bon moment ». La saison touristique estivale est terminée et la saison hivernale commence dans plusieurs mois. Si le sujet peut durer quelques semaines, d’ici décembre-janvier-février, il est difficile de croire qu’il sera encore omniprésent.

Le secteur de l’hôtellerie compte-t-il communiquer sur les punaises de lit pour rassurer les clients ?

Pour le moment, ce n’est pas d’actualité. Néanmoins, si la « psychose » dure et qu’un impact se fait sentir, il n’est pas exclu qu’on communique.

La presse étrangère commence à s’emparer du sujet. Faut-il craindre la perte d’une clientèle internationale ?

La presse étrangère, on est habitué. On sait à quel point elle aime amplifier les phénomènes français. Il suffit de voir son traitement des émeutes en mai, où l’on avait l’impression d’un pays à feu et à sang et que Paris était une zone de guerre.

On sait aussi l’impact sur la fréquentation touristique : inexistant. Cet été, la France a connu un nombre de visiteurs internationaux record. On ne s’inquiète donc pas trop. Et puis nous sommes très loin des Jeux olympiques, donc d’ici là, la psychose sera retombée et la presse internationale sera passée à autre chose.