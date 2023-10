Les cloches vont bientôt sonner avec les retrouvailles en famille, les repas de fête et les cadeaux sous le sapin. On est déjà début décembre, à l’approche de Noël ? Non, seulement début octobre, et à part les fanatiques de guirlandes et de dinde aux marrons, il est bien trop tôt pour en parler. A moins que… Alors que l’inflation continue de peser lourdement sur le porte-monnaie des Françaises et des Français, certains ont déjà en tête l’organisation du réveillon. Avec un but : limiter la facture, que ce soit pour les cadeaux ou pour la nourriture.

Est-ce votre cas ? Vous avez déjà commencé à faire quelques courses pour Noël, ou pensez le faire rapidement ? Est-ce un moyen pour vous de limiter la facture des fêtes de fin d’année ? Cela vous permet d’étaler les dépenses ? Sautez-vous sur d’éventuelles promotions dès à présent ? Vous craigniez que les prix ne soient plus hauts juste avant les fêtes, alors vous faites des réserves aujourd’hui ? Racontez-nous !