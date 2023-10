La société de BTP Fondeville a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Cette entreprise familiale de Perpignan, plus que centenaire, avait connu d’importantes difficultés financières au cours des dernières années. Elle comptait plus de 350 salariés en 2018 avant un premier redressement judiciaire. A l’époque, afin de rentrer de la trésorerie, elle s’était notamment séparée de sa filiale Arrelia, à Oc’Santé.

La crise sanitaire et économique du Covid-19 et l’explosion du coût des matières premières après la guerre en Ukraine, ont accéléré ses difficultés. Elle présenterait un passif de 34 millions d’euros et ne serait pas en mesure d’acquitter plusieurs dettes, sociales notamment.

200 personnes menacées de licenciement

Ce sont plus de 200 personnes qui se retrouvent menacées de perdre leur emploi, à Perpignan, mais aussi Montpellier et Marseille. Le tribunal de commerce a octroyé un délai de trois mois à l’entreprise afin de poursuivre son activité, ce qui permettra notamment de continuer voire d’achever les chantiers en cours.

Un plan de reprise de l’entreprise serait en projet. Une audience est d’ores et déjà prévue en décembre devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de statuer sur ces éventuelles propositions de reprise.