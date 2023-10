Pour une fois qu’une tuile peut faire plaisir… Sylvain Lanfroy, le maire (SE) d’un village de 1.000 âmes dans la Marne a fait appel à l’aide citoyenne pour rénover le toit de l’église de sa commune. Désemparé face aux coûts de la rénovation entière de l’édifice, fierté du village et des environs datant du XIIe siècle classée Monument historique, le maire de Saint-Amand-sur-Fion a eu une idée lumineuse. Solliciter la population et des entreprises locales, en proposant à ces derniers de financer en espèces sonnantes et trébuchantes la rénovation de l’église, et notamment la réparation du toit de l’édifice. Avec, en contrepartie de ce don, l’immense joie de recevoir une « tuile souvenir » de l’ancien toit. Une tuile sur laquelle est peint au pochoir un sigle où figure l’église avec la date de sa construction. Et pour les entreprises, en échange d’un don, la possibilité de mettre leur logo sur les bâches accrochées aux échafaudages de l’édifice. « Et il y a en beaucoup des échafaudages », plaisante le maire.

Recevoir, mais aussi transmettre : Le donateur peu à son tour inscrire au marqueur, sur l’intérieur de la tuile de remplacement, un petit message. « Comme ça, ils seront découverts dans 150 ans par nos petits enfants, lorsqu’il faudra à nouveau changer la toiture », s’amuse le maire. Plus d’un siècle et demi ? « La dernière rénovation remonte à 1850. L’idée est non seulement de rénover l’église dont notamment de financer le toit, mais aussi de montrer à nos financeurs institutionnels, qui sont l’Etat via le ministère de la culture avec la Fondation du patrimoine, la Région Grand-Est, le département, que ce projet mobilise et intéresse la population, assure le maire. Qu’il y a une vie autour de l’église pour justifier un peu les financements publics. »

Pour cela, le dynamique village a créé une page Facebook qui permet de suivre les travaux, ou bien encore une association autour de l’église, organise des évènements. Des subventions qui s’avèrent indispensables pour le petit village de 1.000 habitants car la rénovation totale de l’église est évaluée à 3 millions d’euros, selon le maire, en trois périodes successives de 1 million d’euros. Pour l’instant, la première s’achèvera au printemps 2023, pendant laquelle la toiture sera remplacée.

L'église Saint Amand avec ses échaffaudages - Mairie de Saint Amand

Une idée qui séduit

Une pieuse idée qui « amuse avec bienveillance » ses administrés, séduit l’abbé, intéresse d’autres maires et interpelle les médias. Un carton plein qui fonctionne. « Nous en sommes à près de 32.000 euros de dons, des dons qui permettent une défiscalisation, sur un total espéré de 60.000 euros pour la première phase des travaux », se réjouit le maire. Sur les tuiles nouvelles, « certains écrivent un petit mot pour signifier l’endroit où ils se sont unis, d’autres leur nom et une date, ou bien encore laissent un poème », détaille Sylvain Lanfroy. « C’est un petit clin d’œil bien sûr, mais qui prend bien, c’est très populaire, les enfants adorent ça ». Bien sûr, le message sera écrit sur l’intérieur de la tuile. « Comme ça, ils seront découverts dans 150 ans par nos arrière-petits-enfants, lorsqu’il faudra à nouveau changer la toiture », s’amuse l’élu. Dans plus d’un siècle et demi ? « L’église qui appartient à la commune, nécessite de gros travaux à présent. La dernière grande rénovation, la toiture et certaines pierres, remonte à 1850 », précise Sylvain Lanfroy.

Et pour tous ceux qui veulent une tuile divine, tout passe par le ciel, via un don en ligne donc, et la Fondation du patrimoine avec qui le village s’est associé. Reste aux donateurs une fois leur bonne action réalisée à venir à la mairie du village pour récupérer leur tuile ancienne et inscrire un message sur la nouvelle. L’occasion surtout de voir au passage les jolies maisons du village « en poutres, en pans de bois comme en Alsace, souligne le maire, mais aussi de voir la majestueuse voûte et le chœur de l’église avec ses magnifiques vitraux. » Une sainte idée…