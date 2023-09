La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Hérault a livré son bilan des contrôles estivaux menés dans les établissements accueillant des touristes. L’économie du tourisme y génère un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros et plus de 30.000 emplois pendant la période estivale.

Plus de 300 établissements ont été contrôlés de juin à septembre. Les marchés estivaux, les évènements festifs (feria de Béziers, fête de la Saint-Louis à Sète), les campings et les loueurs de véhicules nautiques à moteur ont été ciblés. Concernant « la vente des fruits et légumes, les agents ont vérifié la provenance des produits pour éviter la tromperie du consommateur sur des produits faussement locaux », précise la DDPP.

Hygiène et loyauté

Un établissement de restauration a fait l’objet d’une fermeture administrative, pour non-respect des règles d’hygiène mettant en jeu la sécurité des consommateurs. Dix-huit mesures administratives ou PV ont également été établis pour des infractions ou manquements plus significatifs. Le plus fréquemment pour « l’hygiène (locaux sales et inadaptés, conditions de conservation inappropriées) et la loyauté (mauvaise information sur l’origine des viandes, mentions valorisantes fausses, comme du poisson étiqueté ''frais'' alors qu’il s’agit d’un produit décongelé). »

Soixante-huit avertissements ont par ailleurs été prononcés pour des non-conformités mineures (défaut d’affichage de prix et d’information globale du consommateur).