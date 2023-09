En août, le prix des produits alimentaires a bondi de 11,2 % sur un an. Acheter de la nourriture est de plus en plus cher pour les Français, même si l’inflation ralentit progressivement.

Pour celles et ceux qui espèrent retrouver des tickets de caisse aussi légers qu’avant cette inflation massive, le ministre de l’Economie répond que c’est illusoire. Interviewé sur France 2 ce jeudi, Bruno Le Maire affirme que le pays ne « retrouvera pas les prix d’avant ».

« Les prix vont baisser un peu plus vite »

« Je pense que l’année 2024 sera meilleure que l’année 2023 [qui] a été très dure pour nos compatriotes avec l’inflation et les prix qui montent », a toutefois assuré le ministre de l’Economie. « Je suis convaincu qu’en 2024, les prix vont baisser un peu plus vite et que ça ira mieux », a déclaré Bruno Le Maire.

Selon lui, « la première des réponses au pouvoir d’achat, à la crainte sur les prix, à la crainte sur le niveau de vie, c’est le travail ». Ces déclarations interviennent alors qu’est tombée l’estimation de l’inflation de l’Insee ce vendredi. Elle se maintient à 4,9 % sur un an en septembre, d’après l’organisme statistique qui précise que la hausse des prix de l’énergie accélère tandis que celle sur les produits alimentaires ralentit.