Après trois mois de conflit social, la mauvaise nouvelle est finalement tombée mardi. La direction de Clestra dans le Bas-Rhin a en effet annoncé aux organisations syndicales qu’elle se déclarerait prochainement en cessation de paiement au tribunal, a-t-on appris auprès de la CGT, syndicat majoritaire. La direction de l’entreprise alsacienne de cloisons de bureau va se « déclarer en cessation de paiement à partir de ce mercredi ou demain.au tribunal » lors d’un CSE extraordinaire, a indiqué Amar Ladraa, élu CGT du CSE.

« Cela confirme l’inquiétude des salariés », notamment sur la question des emplois, a-t-il ajouté. Depuis cette annonce, les salariés s’inquiètent du fait que « la procédure peut aller très vite », et craignent une liquidation de l’entreprise sans qu’elle n’ait le temps de trouver un repreneur éventuel.

Une reprise espérée par les salariés

Une reprise constitue « la seule issue, très mince, qu’il nous reste », estime le syndicaliste. Une délégation CGT « se présentera ce jour à Bercy, pour être reçue et obtenir qu’enfin le gouvernement agisse à la hauteur de la situation », précise par ailleurs le syndicat dans un communiqué.

Mercredi dernier, la direction et la CGT s’étaient renvoyé la responsabilité de l’échec de discussions au cours d’une deuxième table ronde sous l’égide du ministère de l’Economie. Au sortir de cette table ronde, selon la CGT, qui citait le PDG de l’entreprise, Romain Jacot, la faillite était « imminente », Clestra ne disposant plus que de « cinq ou six jours de trésorerie ». Pour rappel, Clestra avait été placée en redressement judiciaire le 1er août 2022, du fait de l’explosion des coûts des matières premières, d’un litige sur son bail à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) et des conséquences d’une cyberattaque. Jestia avait alors repris la plupart des activités (289 emplois sur 369) en bénéficiant d’un prêt de 4 millions d’euros de l’Etat et d’un million de la région Grand-Est.