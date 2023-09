Matignon demande aux distributeurs de carburants de « prendre leur part ». En tête, les enseignes E. Leclerc et Carrefour ont annoncé ce mardi qu’elles proposeraient dès vendredi dans leurs stations-service la vente d’essence à prix coûtant « tous les jours ». Emmanuel Macron a acté dimanche l’abandon de l’idée de vente à perte, rejetée par l’ensemble des distributeurs et a chargé sa Première ministre de réunir les représentants de la filière.

Élisabeth Borne accueillait en fin de journée distributeurs, raffineurs, et fédérations professionnelles pour « veiller à la modération des marges » et « demander de multiplier les opérations prix coûtant, sans exclure de légiférer le cas échéant ». Le gouvernement a d’ailleurs annoncé « près de 120.000 opérations » à prix coûtant « dans 4.000 stations » jusqu’à la fin de l’année. Casino, Cora et Intermarché en réaliseront deux week-ends par mois, Système U et Auchan au moins un week-end par mois, a détaillé Matignon, qui précise que ces engagements s’ajoutent au gel par TotalEnergies du prix à 1,99 euro le litre dans ses 3.400 stations.

Un « acte de solidarité »

Sur X (ex-Twitter), le président du comité stratégique du groupe de distribution E.Leclerc Michel-Edouard Leclerc a annoncé à la mi-journée qu'« à partir du 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendraient quotidiennement l’essence "à prix coûtant". Cela veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes », a-t-il souligné.

« C’est une réponse positive à l’appel du Président enjoignant à chaque acteur de la filière de proposer des rabais ou des prix plus bas », écrit-il, évoquant aussi « un acte de solidarité à l’égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d’achat est très impacté ». Michel-Edouard Leclerc précise que « cette initiative Leclerc, construite pour durer, devrait être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d’approvisionnement et de l’implication attendue des pétroliers ».

Système U va fonctionner « par opérations »

Le groupe Carrefour a annoncé faire de même quelques heures plus tard, avant le début de la réunion à Matignon. « Nous nous engageons à vendre le carburant sans marge, tous les jours, à partir de ce vendredi et jusqu’à la fin de l’année. Cette opération massive couvrira tous nos hypermarchés », a dit sur X le groupe Carrefour, évoquant « la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de [son] histoire ».

Le patron du groupement d’indépendants Système U, Dominique Schelcher, a quant à lui confirmé sur BFMTV-RMC que l’enseigne procéderait par « opérations » : « Cela ne peut pas être du prix coûtant permanent », avait-il précisé concernant Système U, évoquant des « marges faibles, 2 centimes en moyenne au litre ».