Deux Anglais hilares se prennent en photo devant le trophée Webb-Ellis. En dehors des matchs, l’épicentre de la Coupe du monde de rugby se trouve place de la Concorde à Paris. Là, les supporters des différentes nations et les amateurs de rugby peuvent s’aventurer dans le Village Rugby. Et pour un petit souvenir, pousser les portes de la boutique officielle. Avec ses 1.000 m2, elle a des dimensions comparables à celles du colossal pilier du XV de France Uini Atonio.

A l’intérieur, s’alignent les bérets, casquettes, chaussettes, cravates, écharpes… En dehors des vêtements, on trouve une collection de magnets, porte-clés, peluches ou ballons. Aucun doute que les fans de rugby y trouvent leur bonheur, et ce, peu importe leur budget. « Les prix vont de 5 à 100 euros, explique Renaud Rodas, le manager de la boutique. Tout est fait pour que chacun reparte avec l’objet qui lui fasse plaisir. » Et puisque le rugby est un sport qui se suit en famille, il y a aussi un rayon kids et bébé.

Pour ceux qui souhaitent mettre le prix, la gamme Webb Ellis, du nom du fondateur du rugby moderne, propose des polos, jackets ou des coffrets collectors. Il y a également de vraies répliques : le ballon de match ou le maillot des joueurs de l’équipe de France. « Ce sont des authentiques, fabriquées à Romilly-sur-Seine [Aube]. Les supporters les achètent, car ils s’identifient à ceux qui les ont portés et qui sont leurs idoles », détaille Renaud Rodas.

Toutes les nations sont mises à l’honneur

Vingt équipes participent à la Coupe du monde 2023 de rugby. Toutes sont bien évidemment présentes sur les étals de la boutique de la place de la Concorde. Chaque produit peut s’acheter avec le coq des bleus, la fougère néo-zélandaise, la feuille de chêne roumaine ou le condor chilien. « On a une belle profondeur de gamme sur toute la partie World Rugby », avance le manager. Le best-seller ? « C’est le maillot bleu du XV de France. Il est suivi du maillot blanc du Japon. »

La boutique officielle est aussi un lieu pour croiser les ambassadeurs de la compétition. Dernièrement Dan Carter, Bryan Habana ou Sébastien Chabal sont passés. « Le week-end, le magasin est plein et la file va jusqu’à dehors, avoue Wilfried, un des vendeurs. C’est super de rencontrer autant de passionnés, d’échanger avec eux et de pouvoir les conseiller. »