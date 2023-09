Air France-KLM a déjà commandé 41 Airbus A350, dont 22 lui ont déjà été livrés. Et le long-courrier semble lui donner entière satisfaction puisque le groupe aérien français annonce dans un communiqué qu’il prévoit d’en acheter 50 de plus, et de mettre une option sur 40 avions supplémentaire. Les premiers appareils de cette commande, estimée par Les Echos à 10 milliards d’euros, devraient être remis à Air France à partir de 2026, les livraisons s’échelonnant ensuite jusqu’en 2030.

« Ces appareils remplaceront des avions de génération précédente qui seront progressivement retirés de la flotte du Groupe dans les années à venir : des Airbus A330 ainsi que des Boeing 777 », précise le groupe qui compte sur l'A350 pour l’aider à atteindre son objectif de réduire ses émissions en CO2 de 30 % d’ici à 2030.

Un avion « plus silencieux et plus économe »

« L’Airbus A350 est un avion à la pointe de la technologie qui a déjà fait ses preuves chez Air France, où il est rapidement devenu le favori des passagers et des équipages depuis son entrée en service en 2019, explique en effet Benjamin Smith, le directeur général d’Air France-KLM. Il répond parfaitement aux besoins du réseau du groupe et affiche des performances exceptionnelles : c’est un avion plus silencieux, plus économe en carburant et plus rentable que les appareils des générations précédentes ».

Si ce nouveau contrat suit normalement son cours, Air France deviendra le premier opérateur mondial de cet avion assemblé à Toulouse, avec 99 appareils, dont 8 en version cargo pour le fret.