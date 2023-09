« La fin de l’euro. Le retour au franc ». La description est surprenante et en contexte d’inflation, la nouvelle pourrait être probable. Face à la hausse des prix et les discussions qui n’en finissent plus avec les grands distributeurs, le gouvernement aurait-il décidé de prendre des mesures drastiques pour l’économie du pays ? Cela aurait pu être possible, sauf que la vidéo en question devenue virale sur Facebook (elle a été vue 1,5 million de fois) est en réalité un montage vidéo. 20 Minutes vous raconte.

FAKE OFF

Ce montage vidéo n’a rien de nouveau, en témoigne les images plutôt vieillottes du plateau de télévision. Qui plus est, les images montrent le plateau du 19 : 45 diffusé sur M6. Mais désormais, la présentatrice en plateau Nathalie Renoux présente le 12 : 45, toujours sur la même chaîne. Il est donc fortement probable que la vidéo soit une ancienne publication.

En faisant une recherche d’image inversée, il est possible de retrouver une trace de ce qu’il semble être un faux Journal télévisé. Le 1er février 2012, Pure médias publiait un article titré « Zapping : premières images du "faux journal" de "Capital" ». Il s’agit en fait d’un docu-fiction imaginé par le magazine d’information de M6 pour illustrer la fin de l’euro et à cette occasion une fausse édition du 19 : 45 avait également été enregistrée.

« Une séquence visuelle concrète »

« Pour ne pas être rébarbatifs, nous étions obligés de renouveler la forme du reportage. Il était impensable de traiter ce sujet de façon classique. « Capital » est certes un magazine d’économie qui doit informer, mais c’est aussi une émission de prime time. Nous devons être dynamiques, directs et offrir des séquences visuelles concrètes », avait déclaré à l’époque Jérôme Bureau, alors directeur de l’information de la chaîne au magazine TV Grandes Chaînes.

Le faux documentaire demande toutefois un peu de contexte. Nous sommes en 2012 et l’élection présidentielle approche en France. Plus de 2.000 kilomètres plus loin, la crise économique grecque inquiète l’Europe. Parmi les candidats français, Marine Le Pen est la seule à proposer la sortie de l’euro et rêve d’une équivalence parfaite entre un franc et un euro. Un élément repris par le faux documentaire qui prend le contre-pied de la mesure. Dans le magazine économique de M6, cette solution est tout simplement catastrophique : l’inflation augmente et les prix aussi.

Retour désormais en 2023. La solution du retour au franc est-elle encore d’actualité ? Oui, elle trotte toujours dans la tête de quelques eurosceptiques. Pourtant la fin de monnaie unique est de moins en moins populaire et a même disparu du programme de Marine Le Pen entre 2017 et 2022. Et il en est de même chez les Français. D’après une étude IFOP-Fiducial pour le JDD, publiée en janvier dernier, un peu plus d’un quart des Français (26 %) souhaiterait voir la France abandonner l’euro pour le franc. Un chiffre en baisse, car ils étaient plus de 38 % en 2010.