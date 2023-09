Ce n’est pas en 2024 que les factures vont baisser. Les tarifs de l’assurance auto et habitation devraient à nouveau progresser l’an prochain, à peu près autant qu’en 2023 voire légèrement davantage, à cause de l’augmentation des sinistres et l’inflation. Alors que le secteur s’était engagé auprès de Bercy il y a un an à modérer ses tarifs, en ne les augmentant pas plus vite que l’inflation, cet accord prendra officiellement fin en décembre.

Les assureurs pourront-ils prendre de nouveaux engagements, comme Bruno Le Maire l’a récemment demandé dans les colonnes du magazine spécialisé L’Argus de l’assurance ? « L’équation pourrait être difficile à résoudre l’an prochain », estime dans un communiqué le comparateur d’assurance Assurland. Si les hausses de tarifs pourraient être du même ordre qu’en 2023, l’inflation, elle, devrait commencer à refluer, selon les prévisions des économistes.

Effets du dérèglement climatique

Le secteur « paye l’inflation et les effets du dérèglement climatique », a déclaré auprès de l’AFP Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, précisant que le sujet des évolutions tarifaires ne relève pas de la fédération mais de chaque compagnie. Adrien Couret, directeur général du groupe Aéma, avait indiqué début septembre qu’il allait falloir s’attendre à des hausses prix qui « tourneront autour de l’inflation ». Les assureurs devraient majoritairement dévoiler leurs tarifs d’ici la fin de l’année.

En assurance auto, le comparateur Assurland s’attend à des hausses comprises entre 3,5 % et 4 %, soit plus que les 2,5 % à 3 % observés en 2023. Des prédictions similaires à celle du cabinet Facts & Figures, qui table sur +4 %, après +2 % à +3 %, tandis que le cabinet Addactis évoque une hausse qui pourrait aller de 4 % à 5 %. Sur l’assurance habitation, il est possible que la profession cherche à se refaire après une année 2022 très difficile en raison de sinistres climatiques qui ont coûté plus de 10 milliards d’euros aux compagnies.