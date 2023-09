Reneka, la Bugatti des machines à café

Aussi bien carrossées que les Bugatti, voitures luxueuses assemblées à une poignée de kilomètres à peine, les machines à café professionnelles Reneka sont conçues avec des technologies de pointe et assemblées à la main dans le petit village de Rosheim, près de Strasbourg. Centenaire, l’entreprise qui jadis confectionnait aussi des pièces de chromage pour la prestigieuse firme automobile Bugatti, fourni à, présent depuis près de quatre-vingt-dix ans les torréfacteurs et des distributeurs du monde entier.

Unique concepteur et fabriquant en France de machines à café professionnelles, Reneka est reconnue des pros pour sa fiabilité, sa facilité d’usage, mais aussi par ses innovations techniques comme la lance vapeur ou son percolateur. Plus que des machines à café, ce sont de véritables œuvres d’art fabriquées manuellement qu’aiment voir trôner dans leur établissement les professionnels. Métal, bois, chromes, compteurs, etc.

Un machine à café Reneka, le modèle Family home - G. Varela / 20 Minutes

Certains clients étrangers se sont même lâchés et sont allés au-delà des options proposées, pourtant déjà nombreuses, pour demander un habillage en or ou une signalétique taillée au laser et lumineuse… Une fabrication au savoir-faire bien français et des brevets déposés qui permettent à la petite entreprise alsacienne de faire de la résistance sur un marché très concurrentiel, occupé principalement par les machines professionnelles italiennes, ou suisses pour celles des particuliers avec Nespresso.

« Montrer son savoir-faire »

Si l’entreprise alsacienne réalise 79 % de ses ventes à l’international, elle ne compte pas lire son avenir en France dans le marc de café et prend les devants. « Le marché français est surtout basé sur la location des machines auprès des torréfacteurs, analyse Shir Hermeche, responsable de la communication de Reneka. On prête moins attention au matériel quand c’est de la location, alors ce mode n’est peut-être pas très favorable à nos machines haut de gamme », avance Reneka. Peu importe, l’entreprise au chiffre d’affaires de 5,6 millions en 2022 (dont un million en France) veut « reconquérir le marché français et rendre les Alsaciens fiers d’avoir des machines à café haut de gamme », annonce Shir Hermeche.

Portée par une consommation internationale du café en forte hausse, autour des 3,3 % en 2022-2023 selon Reneka, l’entreprise qui compte moins d’une trentaine d’employés développe aussi son secteur pour les particuliers, avec un modèle plus petit : le Family Home. Une niche qui « contribue à faire connaître la marque du grand public français et par ricochet des professionnels aussi », se réjouit Shir Hermeche.

Pour l’heure, l’entreprise fabrique en moyenne dans les 2.000 machines chaque année, sans avoir à gérer de stocks, car c’est à la commande. « S’agrandir oui, mais dans un réseau qui est saint, souligne Shir Hermeche. Un réseau qui respecte notre méthodologie, notre façon traditionnelle de travailler. Conquérir de nouveaux marchés oui, mais tout en restant à taille humaine. » Le secret certainement, de cette réussite alsacienne.