Hervé Berville confirme l’arrêt des aides au gazole pour les pêcheurs

Les prix des carburants sont redevenus un peu plus « normaux ». Surtout, ils ont arrêté de grimper pour se stabiliser mais restent élevés. Face à ce constat, l’Etat a décidé de stopper les aides financières accordées aux entreprises de pêche. Frappées par l’inflation des carburants, elles perçoivent une aide de 20 centimes par litre de gazole. Un coup de pouce qui prendra fin le 15 octobre, a confirmé le Breton Hervé Berville dans un entretien accordé à Ouest-France et TV Rennes.

Interrogé sur ces aides au gazole qui doivent prendre fin le 15 octobre, le secrétaire d’Etat à la Mer a répondu : « Comme dans d’autres secteurs, elles s’arrêteront car il faut revenir à une forme de normalité, tout en accompagnant nos pêcheurs. On avait été très clairs, avec le président de la République et la Première ministre au Salon de l’agriculture, il fallait qu’il y ait une prise de relais par les acteurs privés. Car depuis le début de l’année, nous aidons la filière à s’organiser ; à la fin, c’est de l’argent du contribuable français ».

Selon plusieurs patrons d’armements en Bretagne, le coût du gazole représente aujourd’hui environ 40 % du chiffre d’affaires de leurs entreprises. Pour surmonter les difficultés actuelles, le membre du Gouvernement suggère de « faire des achats groupés ou des achats à terme. Quand le prix est bas, il faut s’approvisionner pour les six mois d’après, où le prix du carburant aura peut-être augmenté ». « On est presque rendu à 90 centimes le litre de gazole. Ce prix ne convient pas au niveau de la rentabilité des entreprises. C'est inacceptable, on va droit dans le mur », a dénoncé Ludovic Le Roux, président de Pêcheurs de Bretagne, au cours d'une conférence de presse à Quimper.

« Ce n’est pas à l’Etat de se substituer »

Le secrétaire d’Etat assure que l’Etat a dépensé 75 millions d’euros dans ces aides au carburant. « Nous ne pouvons pas prolonger ces aides car le régime européen qui permettait ces aides s’arrête cette année. Ce n’est pas à l’État de se substituer tout le temps à la responsabilité de tous les acteurs de la filière ». Plusieurs patrons de pêche ont fait part de leurs inquiétudes à l’annonce du secrétaire d’Etat, craignant de voir leurs entreprises mettre la clé sous la porte.