On trouve des modèles de ses processeurs dans 99 % des smartphones. Le concepteur britannique de puces électroniques Arm vise une valorisation proche de 52 milliards de dollars pour ses débuts jeudi à la Bourse de New York, la plus grosse introduction depuis près de deux ans, selon le prix fixé mercredi pour son action.

Il s’agit de la plus importante entrée en Bourse dans le monde depuis novembre 2021 et l’arrivée à Wall Street du constructeur de véhicules électriques Rivian, valorisé 77 milliards de dollars, à l’époque.

Ce prix correspond au haut de la fourchette initialement établie par Arm, comprise entre 47 et 51 dollars, ce qui témoigne d’un appétit soutenu des investisseurs. L’opération a été initiée par la société d’investissement japonaise SoftBank Group, actionnaire majoritaire, qui va céder, sur le marché, environ 10 % du capital du fleuron technologique de Cambridge (Angleterre).

Plusvalue pour Softbank

La valorisation d’Arm est sensiblement plus élevée que les 32 milliards déboursés par le Japonais pour prendre le contrôle d’Arm en juillet 2016, mais inférieure aux 60 à 70 milliards de dollars que visait SoftBank il y a encore quelques semaines, selon plusieurs médias.

Le succès de l’introduction d’Arm constituerait une forme de rédemption pour le patron et fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, qui a surtout fait parler de lui, ces dernières années, pour ses pertes colossales enregistrées sur des investissements technologiques.

SoftBank a notamment subi plusieurs milliards de dollars de moins-value sur ses participations dans le roi déchu des bureaux partagés WeWork ainsi qu’au capital du géant chinois du commerce en ligne Alibaba.

Test grandeur nature

La première journée de cotation, jeudi, sera très suivie, car elle est souvent considérée comme un indicateur crucial de la qualité d’une « IPO » (initial public offering ou entrée en Bourse).

Le baptême du feu du fleuron technologique britannique est aussi un test grandeur nature pour le marché des introductions en Bourse, en hibernation depuis plus de 18 mois, plombé par le resserrement monétaire des banques centrales et le durcissement des conditions de crédit. Il faut remonter à 1990 pour trouver des chiffres inférieurs à ceux du millésime 2022.

Sont déjà annoncés sur la place new-yorkaise, derrière Arm, la plateforme de livraisons de courses Instacart, le spécialiste du marketing en ligne Klaviyo, ainsi que le fabricant des célèbres sandales Birkenstock, dont le dossier a officiellement été déposé mardi.