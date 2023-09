Seulement quatre ans après la création de Toopi Organics, qui collecte l’urine humaine et la transforme en bio fertilisant agricole, le développement de la société s’accélère, notamment grâce au bouclage d’une levée de fonds de 16 millions d’euros. Le fertilisant organique, alternatif aux engrais minéraux soumis à des réductions réglementaires, est déjà commercialisé depuis fin 2021 en Belgique et fin 2022 en France, mais dans des quantités limitées.

Il faut bien préciser que l’urine collectée n’est pas utilisée en fertilisant direct. « Elle est un milieu de culture pour des micro-organismes qui vont fermenter et se développer par millions et ensuite, le produit sera appliqué sur les végétaux, c’est de la haute technologie », souligne Alexandra Carpentier, directrice générale de Toopi Organics.

Deux usines et trois nouveaux produits

Grâce aux investisseurs qui ont répondu à l’appel, l’usine girondine de Loupiac-de-la-Réole (qui produit aujourd’hui 250.000 litres par an) va être agrandie et une autre usine va voir le jour en Belgique. D’ici 2027, chacune d’entre elles va produire un million de litres par an de fertilisant agricole. Trois nouveaux produits favorisant le bon développement des végétaux vont aussi être commercialisés à partir de 2025, auprès d’un metteur en marché qui vend aux agriculteurs.

« Le facteur limitant aujourd’hui c’est la capacité de production, explique Mickaël Roes, fondateur de Toopi Organics. Tout ce qu’on peut produire est déjà vendu pour les deux prochaines années, donc il faut augmenter la capacité de production ». Le chiffre d’affaires de 2023, qui s’élève à 100.000 euros, reflète cette limitation à produire. Un partenariat noué avec le distributeur Qualifert va permettre de vendre 400.000 litres en France sur les deux années à venir, actant un passage au niveau industriel.

Dès 2024, le chiffre d’affaires espéré s’établit à 600.000 euros. Après la mise en service de l’unité girondine agrandie, la société annonce un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros puis de 15 millions d’euros après celle de la nouvelle usine belge, . « On arrivera à rentabilité d’ici cinq ans, mais on aura sans doute opéré des réinvestissements d’ici là », note Alexandra Carpentier.

Une collecte pendant la Coupe du monde et les JO

Toopi Organics collectera sa matière première sur la fan-zone de Bordeaux pendant toute la Coupe du Monde de rugby, et pendant la Fête de l’Humanité du 15 au 17 septembre mais aussi pendant les Jeux olympiques de 2024. Elle se fournit aussi en « matière premier » dans divers festivals, au Futuroscope, et sur certaines aires d’autoroute. La collecte épargne de l’eau potable puisqu’elle est réalisée via des toilettes sèches.

La société coopérative agricole de la Meuse (SCAM) compte 4.000 clients en Belgique et se montre très satisfaite du résultat qui répond en partie aux problématiques de fluctuation des prix des engrais classiques. Le bio engrais girondin peut être utilisé en complément de ces fertilisants conventionnels, pour en diminuer l’usage ou en alternative complète. Cette coopérative explique qu’elle utilise environ 10.000 litres pour 400 hectares. Les commercialisations concernent principalement les grandes cultures céréalières sur lesquelles « on a davantage d’impact, pointe Mickaël Roes. C’est beaucoup plus massif » même si elle a déjà prouvé son efficacité sur des cultures moins étendues, comme la vigne.

Un produit meilleur marché

« Un agriculteur qui réduit de moitié ses intrants et les remplace par des produits de Toopi Organics préserve un même rendement mais réalise des économies de coût de 15 à 40 %, suivant les coûts des engrais minéraux », fait valoir la directrice générale de la société. Le fertilisant à base d’urine de l’entreprise est proposé à prix fixe.

Toopi Organics a déjà décroché les autorisations de mise sur le marché dans six pays européens et parle d’une autre levée de fonds pour développer un produit de bio contrôle, qui serait une alternative aux pesticides. Son développement sera plus long pour des raisons réglementaires.

La guerre en Ukraine a notamment eu pour conséquence des pénuries d’engrais inédites en 2022 et des augmentations de prix jusqu’à 300 %. Une situation qui a rendu le produit de Toopi de plus en plus attractif pour les agriculteurs, auprès de qui la valorisation de l’urine prête de moins en moins à sourire.