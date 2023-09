Peut-on investir dans la décarbonation et rester compétitif ? Une entreprise industrielle allemande, installée à Sequedin, près de Lille, dans le Nord, tente d’en faire la démonstration en investissant 13,5 millions d’euros dans des travaux pour rénover son usine. Objectif : réduire de 85 % l’empreinte carbone du bâtiment d’ici à 2026. Et pourquoi pas de 98 % à un horizon un peu plus lointain ?

« Il y a plus de vingt ans que notre usine s’engage sur les questions environnementales », annonce Philippe Rouvier, responsable production chez KSB, une société qui fabrique des pompes submersives. Dans cette cathédrale industrielle de 16.000 m2 (l’équivalent de 3 terrains de football), on s’apprête à vivre une petite révolution dans les mois à venir.

Ecoconception des produits dès 2003

Un chantier titanesque doit permettre de renforcer l’isolation de l’ensemble des bâtiments et de remplacer le chauffage au gaz par des pompes à chaleur. L’investissement doit être amorti en cinq ans et « les travaux doivent normalement commencer avant la fin de l’année », espère Philippe Rouvier.

L’homme, qui travaille dans cette usine depuis plus de 30 ans, a connu toutes les innovations. Ou presque. « Cette usine, qui a été rachetée par KSB au tournant des années 1970-1980, a toujours tenté de mêler l’économie à l’écologie », explique-t-il à 20 Minutes. Et de raconter qu’en 2003, la fabrication des pompes submersives avait déjà bénéficié d’une écoconception locale, en réduisant notamment l’épaisseur de fonte et en faisant quasi disparaître les solvants (moins de 2 %) dans les peintures utilisées.

Test de sumersion des pompes fabriqués au sein de l'usine KSB, à Sequedin, dans le Nord. - G.Durand

« On a vraiment cette volonté d’avoir le moins d’incidence possible sur l’environnement et d’être le plus rentable possible », poursuit-il. Jusqu’au moindre détail comme le recyclage des cartons, mais aussi de la fonte. « C’est un matériau qui se recycle parfaitement au sein d’une filière très ancienne. D’ailleurs, notre fonte provient entre 95 et 97 % du recyclage », assure ce responsable qui souligne aussi l’utilisation dans le mécanisme « d’une huile de qualité alimentaire pour éviter qu’elle ne vienne polluer l’eau en cas de défaillance du système de pompage ».

Elément de compétitivité

Car, il faut le savoir, sous les pieds des métropolitains lillois, 1.500 postes de relevage (c’est-à-dire de pompage) permettent d’évacuer des eaux usées vers les stations d’épuration. Et dans ces postes de relevage, ce sont des pompes KSB qui effectuent le travail.

« Il faut toujours sortir des produits nouveaux et on est contents, aussi pour nous-mêmes, de faire ça », assure encore Philippe Rouvier. Et au plus haut niveau, cette envie d’innover est considérée comme un élément de compétitivité. « La plus forte valeur ajoutée de notre production écarte les concurrents qui ne sont pas du même niveau », note Boris Lombard, président de la société KSB.

Opération d'assemblage de pompes submersives au sein de l'usine KSB de Sequedin, près de Lille, dans le Nord. - G.Durand

Pour toutes ces pompes, qui fonctionnent à l’électricité, la plus-value se retrouve surtout dans la sobriété énergétique. Selon Boris Lombard, « si on compare les pompes d’aujourd’hui à celles fabriquées il y a vingt, l’économie d’énergie électrique correspond à la consommation annuelle d’un pays comme l’Irlande ».

« Un peu pionnier dans ce domaine »

Cependant, cet effort s’inscrit aussi dans l’évolution, en 2013, du cadre réglementaire européen visant à améliorer l’efficacité énergétique. « Je pense que nous avons quand même été un peu pionniers dans ce domaine », estime le président. En 2020, l’écoconception des pompes à Sequedin avait ainsi fait baisser de 98 %, par rapport à 2010, le bilan carbone liée à la fabrication et l’utilisation du produit.

L’investissement sur les bâtiments ne semble donc qu’une suite logique de cette opération de décarbonation, également incitée par les pouvoirs publics. Une deuxième phase de travaux sur le site de Sequedin, prévue en 207, est d’ailleurs à l’étude. Au programme, une nouvelle cabine de peinture en poudre pour réduire les déchets en remplaçant la peinture liquide et la pose de panneaux photovoltaïques sur une éventuelle extension d’usine.