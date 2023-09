Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 8,47 % par rapport à la rentrée de l’an dernier, restant toutefois en deçà de l’augmentation générale des produits de grande consommation (+12,75 %), selon une enquête de la DGCCRF qui montre un comportement plutôt sage des professionnels.

Dans le détail, cette inflation est « largement tirée par le rayon papeterie (+10,76 %) », contre +5,13 % pour le rayon écriture, révèle l’enquête de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, transmise jeudi à l’AFP. Celle-ci avait été saisie par plusieurs ministres après la publication de chiffres alarmants par des associations de consommateurs.

Pas d’augmentation des marges avant la rentrée

La hausse des prix de ces produits sur un an constatée fin août était légèrement inférieure à celle de début juillet (+8,47 % contre 9,07 %). La DGCCRF estime que « cela n’accrédite pas l’hypothèse selon laquelle les distributeurs, dans leur globalité, auraient accru leurs marges à l’approche de la rentrée scolaire ».

Pour les articles de papeterie, la hausse des prix s’explique principalement par la hausse du prix du papier, relève la Répression des fraudes. En moyenne sur 2022, les prix à la production des articles de papeterie ont ainsi connu une hausse de +16,2 % en raison de la hausse des prix du bois.

Des tarifs négociés avant le reflux

Dans Ouest France, le cabinet de la ministre du Commerce Olivia Grégoire remarque que la hausse des prix de production du papier est donc supérieure à celle des prix de vente, et donc « qu’on ne peut pas conclure qu’il y a eu des marges indues des industriels et des distributeurs ».

La DGCCRF note toutefois que les prix en rayon « restent élevés », malgré le reflux des cours du papier et de la pâte à papier. Elle en attribue la cause, notamment, au fait que les tarifs négociés entre fournisseurs et distributeurs l’ont été au moment de l’unique négociation commerciale annuelle, entre décembre 2022 et mars 2023, avant le reflux.

Un argument qui semble aller dans le sens de ceux qui voudraient voir des rounds de négociations plus fréquents.

Olivia Grégoire veut « des systèmes d’achats groupés »

Le taux de discount sur ces produits est en légère hausse (+0,6 point de pourcentage à 34,2 % par rapport à 2022) : « Dès le printemps, j’avais demandé aux distributeurs d’intégrer des fournitures scolaires dans leur trimestre anti-inflation : beaucoup l’ont fait et il y a eu plus de promotions que l’an dernier », se félicite Olivia Grégoire dans Ouest France.

Elle reconnaît néanmoins que 8,5 % d’inflation sur les fournitures, « ça reste beaucoup ». « On doit pouvoir travailler à des systèmes d’achats groupés pour acheter encore moins cher », selon elle.