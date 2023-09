C’est un « méchant » digne de James Bond dans les théories complotistes du Great Reset, ce plan de l’élite mondiale dont le but serait d’asservir l’humanité. Il est d’ailleurs associé à cette référence cinéma. Klaus Schwab, le fondateur et président du Forum économique mondial, aurait « décidé que nous ”devions nous habituer” à une érosion totale de la vie privée : ”Si tu n’as rien à cacher, tu ne devrais pas avoir peur”. » Ces phrases sont reprises en boucle sur les réseaux sociaux comme X, Facebook, TikTok.

Une question accompagne généralement les publications et interroge l’absence de légitimité démocratique de l’économiste allemand : « Est-ce que quelqu’un se souvient avoir élu ce clown comme dictateur de facto du monde ? »

Capture d'écran d'un post sur X relayant le montage vidéo sortant de leur contexte les propos de Klaus Schwab. - Capture d'écran/X

Pour appuyer le propos, un montage vidéo accompagne les publications. Il est devenu particulièrement viral depuis le 3 septembre, où un post a été vu 1,2 million de fois sur X et partagé plus de 6.100 fois. Dans cet extrait de 40 secondes, Klaus Schwab explique que « dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence totale ». Puis : « Tout va être transparent, il faut s’habituer, il faut se comporter ainsi. » Et enfin : « ça devient intégré dans votre personnalité, mais si on n’a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. »

Accablant, donc ? Mais il s’agit en réalité d’un montage : les phrases ont été coupées et sorties de leur contexte.

Ces extraits proviennent d’une interview donnée en français il y a sept ans par Klaus Schwab à la radio télévision suisse (RTS). Le 10 janvier 2016, le fondateur du Forum économique mondial est interrogé par le présentateur Darius Rochebin, alors que s’ouvre le Forum de Davos. L’interview de 25 minutes est disponible dans son entièreté sur la chaîne YouTube de la RTS.

Klaus Schwab parle d’abord à l’occasion de la sortie de son livre, La quatrième révolution industrielle, où il partage sa vision des changements qu’apporteront les nouvelles technologies dans nos sociétés. C’est dans ce cadre qu’il tient les propos sur la transparence totale : il ne s’agit pas d’une décision qu’il impose au monde, mais d’une réflexion sur le rôle des technologies dans nos vies. Une telle position peut évidemment susciter des débats légitimes sur la protection de la vie privée, mais il n’est rien « décidé » sur le plateau télé.

Puces implantées dans les vêtements ou le cerveau, rôle de l’intelligence artificielle : il évoque ces sujets de technologies futures, les espoirs ou menaces liés à ces possibles changements. « La révolution industrielle va tout changer, nous ne sommes pas conscients de l’impact et de la vitesse que cette révolution va avoir », souligne-t-il par exemple.

« Votre téléphone portable doit être sur écoute, vous y pensez ? »

Il salue la perspective d’un monde interconnecté, la création de nouvelles communautés, mentionnant Facebook. « Ça, c’est les bons côtés, mais les mauvais côtés, c’est un contrôle policier qui est possible grâce à ça, est-ce que ça vous fait peur ? », lui demande le présentateur. « Non, ça ne me fait pas peur, mais du souci, répond Klaus Schwab (à partir de 7 minutes). Ce qui est clair, c’est qu’on doit accepter une transparence, je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent et il faut s’habituer, il faut se comporter ainsi. Ce qui va être important, c’est qu’il n’y a pas d’abus, c’est-à-dire que le système juridique doit être en place pour me protéger contre les abus quand je fais quelque chose qui est correct et qui est transparent. »

Ensuite, Darius Rochebin lui demande : « Vous parlez au téléphone à madame Merkel, à Obama, à d’autres. Si j’étais général du FSB, de la CIA ou du Mossad, évidemment votre téléphone doit être sur écoute, est-ce que vous y pensez quand vous téléphonez ? » Et c’est à cette question, que le président du Forum répond : « Oui naturellement, cela devient intégré dans votre personnalité, mais si l’on n’a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. » Pas question donc d’obliger le monde à partager ce point de vue. Réinterrogé sur la transparence totale, il estime que cette dernière « a la possibilité de nous rendre plus responsable de ce que nous faisons ».