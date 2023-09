Le voyage en train est de plus en plus populaire. SNCF Voyageurs a battu cet été son record de 2022 avec 24 millions de voyageurs sur les grandes lignes, un chiffre en progression de 4 %, a indiqué ce jeudi son PDG Christophe Fanichet.

« Les Français, durablement, prennent le train l’été, et ils ont largement anticipé leurs déplacements », a commenté le dirigeant devant l’Association des journalistes des transports et de la mobilité (AJTM), ajoutant que le trafic des TER avait augmenté de 10 %. Le taux d’occupation des TGV a dépassé les 80 %, et 40 % d’entre eux ont été complets. L’ordre de grandeur était le même l’an dernier, mais SNCF Voyageurs a commercialisé 450.000 places supplémentaires cette année.

La concurrence n’a pas fait baisser la fréquentation de la SNCF

La façade Atlantique et la Méditerranée ont été particulièrement plébiscitées cet été, tandis que la croissance est tirée par des « destinations vertes » notamment les Alpes, la Bourgogne et l’Alsace, a relevé Christophe Fanichet. « On n’a pas vu de baisse du nombre de passagers dans nos trains avec l’arrivée de la concurrence » des compagnies italienne Trenitalia et espagnole Renfe, a relevé le PDG de SNCF Voyageurs, pour qui « c’est le loisir qui dope le trafic ferroviaire ». Les voyages d’affaires sont toujours en retrait de 10 à 15 % par rapport à l’avant-Covid, a-t-il regretté.

Les trains grande vitesse à l’international (y compris Eurostar, Thalys et Ouigo en Espagne) ont parallèlement transporté 6 millions de voyageurs (+4 %) et les trains de nuit 215.000 dormeurs sur rail (+15 %). Quant aux TER, ils ont vu leur fréquentation augmenter de 10 % en juillet et août, avec des performances spectaculaires en Occitanie, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Des billets en augmentation de 5 %

Interrogé sur le prix des TGV, jugé souvent élevé, Christophe Fanichet a souligné qu’un billet loisir sur deux a été vendu cet été à moins de 45 euros. Un voyageur sur deux a utilisé une carte Avantage ou pris un TGV low cost Ouigo, selon lui. Si les règles de calcul du prix des billets avec le « yield management » (les prix augmentant au fil du remplissage du train) n’ont pas été modifiées, « la courbe d’augmentation des prix s’est anticipée de huit jours » car les Français ont préparé leurs voyages plus tôt, a-t-il expliqué.

SNCF Voyageurs a augmenté en moyenne le prix des billets de TGV - qui n’est pas subventionné - de 5 % cette année, alors que ses coûts ont progressé de 13 %, a rappelé Christophe Fanichet. Il encore trop tôt pour évoquer des hausses tarifaires pour l’année prochaine car le budget du groupe n’a pas été bouclé, a-t-il ajouté.