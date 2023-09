Les billets d’avion à moins de dix euros, symbole d’un tourisme de masse polluant, Clément Beaune ne veut plus en entendre parler. Dans une interview à L’Obs, le ministre délégué aux Transports annonce qu’il va plaider auprès de ses homologues européens pour « l’instauration d’un tarif minimum du billet d’avion ». « Des billets d’avion à 10 euros, à l’heure de la transition écologique, ce n’est plus possible ! », s’exclame le ministre, pour qui cette mesure « doit permettre de lutter contre le dumping social et environnemental en protégeant les compagnies les plus sérieuses comme Air France ».

Dans le viseur de Clément Beaune, les compagnies low-cost, comme Ryanair, qui proposent des voyages à prix cassés. Pourtant, à cause de l’augmentation du coût du kérosène, le prix des billets va augmenter au moins jusqu’en 2027, avait prévenu l’année dernière Michel O’Leary, le directeur général de Ryanair, au micro de la BBC. Le prix moyen d’un billet d’avion de la compagnie, qui était d’environ 40 euros en 2022, devrait grimper jusqu’à 50 euros jusqu’à 2027. Le directeur général avait ajouté que l’époque des billets à prix cassés, à dix euros ou moins, était révolue.

Des vols à 13 euros

Est-ce vraiment le cas ? Est-il encore possible de s’envoler sans risquer d’aggraver trop son découvert ? 20 Minutes a vérifié. Sur le site de Ryanair, des vols depuis l’aéroport de Beauvais à destination de Béziers sont proposés à partir de 13 euros. Pour cela, il faut partir un mardi et en dehors des vacances scolaires. Pendant les vacances et les week-ends, les tarifs augmentent d’une vingtaine d’euros. A ce tarif, le billet n’est pas modifiable et seul un petit bagage à main est autorisé.

Pour un aller-retour vers une destination européenne dans les six prochains mois, des destinations qui demandent plus de kérosène qu’un vol en métropole, Google Flights propose une quinzaine de résultats à moins de 50 euros. Le prix d’un billet aller oscille entre 17,50 euros et 24 euros pour des destinations telles que Barcelone, Manchester ou Varsovie.

Selon la DGAC (direction générale de l'aviation civile), qui compile des données des prix des billets, le prix des billets a légèrement diminué en juillet par rapport à juillet 2022. Toutefois, ils étaient en augmentation depuis le début de l’année par rapport aux mêmes mois l’année dernière. Ce calcul, global, englobe les voyages au départ de la métropole, toutes classes de transport, tous motifs de voyage et toutes destinations confondus.

Depuis le début de l'année, les prix des billets d'avion ont augmenté par rapport au même mois en 2022, à l'exception de juillet. - Capture d'écran ministère de la Transition énergétique

Dans le détail, cette baisse globale de juillet cache des disparités selon les destinations. Pour un voyage au départ et à destination de la métropole, les billets ont en réalité augmenté en juillet de 11,3 % par rapport au même mois l’année dernière. La baisse est portée par les vols moyen-courriers.

La hausse des prix en juillet par rapport au même mois l'année dernière a été observée sur les vols à destination de la métropole et de l'Outre-mer. - Capture d'écran ministère de la Transition énergétique

Ces hausses ne semblent pas chasser les passagers des aéroports. En juillet, le trafic mensuel de passagers en France avait presque retrouvé son niveau d’avant-Covid, à 95,6 % du niveau de juin 2019.