Et comme le chantait Francis Cabrel, « ça continue encore et encore ». Ce jeudi, l’Insee a dévoilé ses premières estimations de l’inflation en août. Et les chiffres ne sont pas bons. Plus 4,8 % sur un an en août sur les prix à la consommation, contre 4,3 % en juillet, plus 11,1 % sur les prix de l’alimentation, plus 6,8 % sur l’énergie… Mais quand cette satanée inflation finira-t-elle ? Eléments de réponse avec Marc Touati, économiste et président du cabinet de conseil Aux commandes de l’économie et de la finance (Acdefi).

Le rebond de l’inflation est-il supérieur aux prévisions ?

Marc Touati s’attendait à une accélération en août de l’inflation, mais « pas à ce point ». La hausse de l’électricité – + 10 % au 1er août – et la hausse mondiale du prix du pétrole y sont pour beaucoup, admet-il. Mais pas que. Un autre phénomène bien plus étrange entre en jeu dans cette spirale infernale : « ce qui est surprenant, c’est que l’on a observé une baisse des prix à la production, mais que les prix à la consommation eux continuent d’augmenter. »

L’inflation peut-elle encore augmenter ?

Rappelez-vous, en novembre 2021, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, qualifiait l’actuelle inflation de « temporaire ». Depuis, les déclarations du gouvernement se sont multipliées, soutenant qu’une « fin de l’inflation [était] à venir ». En 2022, le même ministre déclarait que la France devrait sortir du pic d’inflation début 2023. Puis fin 2023.

A l’aube du dernier trimestre de l’année, tous les indicateurs semblent cependant indiquer que la hausse des prix devrait se poursuivre. Marc Touati estime que cet épisode inflationniste « n’est pas derrière nous ». Loin de là. « A court terme, l’inflation va encore augmenter, c’est malheureux, mais il faut être clair avec les Français. Le principal problème, c’est que cette hausse des prix va encore forcer la BCE a rehaussé ses taux d’intérêts, ce qui va casser l’activité économique à court terme. »

Si les prévisions de la Banque de France prévoient une croissance de 0.7 % du PIB en 2023, l’économiste lui s’attend à voir une baisse du PIB au quatrième trimestre de l’année 2023. « A ce moment-là, nous observerons un phénomène appelé stagflation », explique l’expert. La stagflation, c’est une période économique conjuguant une stagnation de l’activité économique (faible croissance économique et hausse du chômage) et une inflation galopante.

A quand donc la fin de l’inflation ?

Pour tenter d’enrayer cette spirale inflationniste, Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi « un accord global entre industriels et distributeurs ». Que prévoit cet accord ? Sur le papier c’est plutôt simple : les prix de 5.000 références vont cesser d’augmenter voire baisser. Le ministre de l’Economie a par ailleurs pointé du doigt les industriels, tels Unilever, Nestlé ou Pepsi, qui ne jouent pas le jeu de la protection du pouvoir d’achat et qui « pourraient faire beaucoup plus ».

Reste que l’inflation devrait vraiment ralentir en 2024, annonce Marc Touati à 20 Minutes. « L’activité économique et la demande des ménages seront tellement basses qu’on ne pourra plus augmenter les prix. » Mais attention, les consommateurs ne retrouveront pas des prix attractifs, selon les acteurs de la grande distribution. Le directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, Michel Biero, avait ainsi tranché fin juillet assurant qu'il n'y aurait « pas de septembre vert » à la rentrée face à l'inflation... Sauf en cas de déflation, soit le pire scénario selon Marc Touati.

En effet, lors d’une déflation, les ménages épargnent et reportent leurs achats dans l’espoir de faire de toujours meilleures affaires. Ces achats en suspens et le coup de frein sur la demande font alors plonger l’activité économique et entraînent une importante récession. Pour éviter ce scénario, le gouvernement doit absolument « contrôler » cette hausse des prix indomptable, estime encore notre expert : « or, à présent, on court derrière l’inflation, qui est incontrôlable ».