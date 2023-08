C’est la fin d’une époque. Dans le Nord, l’entreprise agroalimentaire belge Agristo a racheté, ce lundi, au groupe Tereos sa sucrerie d’Escaudœuvres, fermée en mars. La société qui emploie 1.200 salariés en Belgique et aux Pays-Bas, compte y ouvrir, en 2027, une usine de transformation de pommes de terre prévoyant à terme quelque 350 emplois.

« C’est une victoire teintée d’amertume, mais il faut regarder vers l’avenir » a souligné le ministre délégué à l’Industrie, Roland Lescure, lors de la signature de l’accord sur le site, qui employait 123 personnes.

Bénéfice record

Agristo a indiqué prévoir un investissement de 350 millions d’euros pour construire une usine neuve et y produire d’ici le second semestre 2027 des frites, röstis et autres galettes congelées. Tereos, propriétaire des marques Béghin-Say et La Perruche, doit prendre en charge le démantèlement de la sucrerie, vieille de près de 150 ans.

Il envisage de transformer à Escaudœuvres 500.000 tonnes de pommes de terre par an, fournies par « 200 à 250 agriculteurs, tous situés à moins de 150 km de l’usine ». Son directeur général Kritof Wallay a notamment mis en avant les bonnes connexions logistiques du site. L’Etat va « continuer à accompagner » la mise en œuvre de ce projet, selon le ministère.

Deuxième groupe sucrier mondial - derrière l’allemand Südzucker - Tereos avait annoncé début mars la fermeture de cette sucrerie, ainsi que de sa distillerie de Morains, dans la Marne, dans le cadre d’une « réorganisation industrielle ». En juin, Tereos a annoncé avoir tourné la page d’une « crise sans précédent » et réalisé sur l’exercice 2022-2023 un bénéfice opérationnel « record » dopé par les cours du sucre.