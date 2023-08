La France peut se vanter d’être sur au moins un podium mondial : celui du plus grand nombre de résidents millionnaires. Selon un classement élaboré par Crédit Suisse et publié par UBS (qui a racheté cette année l’établissement bancaire), avec 2.821.000 habitants qui possèdent une fortune supérieure à un million de dollars en 2022 (soit 4,6 % des millionnaires dans le monde), l’Hexagone se classe en troisième position derrière les Etats-Unis et la Chine. Ces derniers comptent respectivement 22.710 et 6.231 millionnaires.

En revanche, les millionnaires les plus riches ne sont pas forcément en France. Si les personnes possédant entre un et cinq millions de dollars sont 2.628.568 en France, les plus grosses fortunes dépassant les 500 millions sont davantage en Allemagne, en Russie ou en Inde. Ils sont tout de même 82 à vivre en France. Les Etats-Unis et la Chine caracolent encore en tête pour cette catégorie de personnes très aisées.

Si la pauvreté progresse dans le monde, il semblerait que la richesse aussi. On compte ainsi plus de 51 millions de personnes qui ont entre un et cinq millions de dollars et plus de 7.000 qui possèdent plus de 500 millions de dollars. Plus de 24 % de ces derniers résident aux Etats-Unis et 22 % sont en Europe.