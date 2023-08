Les Français, des sacrés écureuils. Au premier trimestre de cette année, les ménages français ont encore pioché dans leurs comptes courants, tandis qu’au même moment les Livrets A se sont considérablement remplis.

Selon un baromètre trimestriel de la Banque de France paru vendredi, les montants en liquide et sur les comptes courants ont en effet baissé de 18,5 milliards d’euros entre janvier et mars, après un recul déjà substantiel de 14,1 milliards d’euros les trois mois précédents. Il subsiste néanmoins 782,4 milliards d’euros sous cette forme au 31 mars 2023.

Cette baisse est à rapprocher du remplissage du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire, qui ont attiré 25,4 milliards d’euros au premier trimestre, et encore quelque 9 milliards de plus depuis, selon les données partagées chaque mois par la Caisse des dépôts.

L’échec des fonds euros d’assurance-vie

Il faut dire qu’à 3 % net depuis le 1er février, ces deux produits d’épargne réglementée sont bien plus attractifs que les rémunérations des dépôts à vue proposées par les banques, de 0,04 % en moyenne au mois de juin pour les particuliers. Les établissements bancaires ont néanmoins fait un petit effort pour les entreprises, dont les dépôts à vue sont rémunérés douze fois plus, à 0,48 % en moyenne.

Un autre produit financier fait aussi les frais de cette concurrence féroce du Livret A : les fonds euros de l’assurance-vie. Ces derniers connaissent une collecte nette négative (à savoir des prestations supérieures aux cotisations) depuis plusieurs années qui s’accélère : ils ont dégonflé de 15,5 milliards d’euros au premier semestre, selon les chiffres de la fédération professionnelle France Assureurs.