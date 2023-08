Fini la bataille pour trouver une place où mettre à sa serviette. Loin des souvenirs de plages compressées par le flot de touristes, la Méditerranée n’a jamais semblé offrir autant d’espace pour écarter les orteils dans le sable que durant ce mois de juillet. Une impression validée par les chiffres. Loin de l’euphorie post-covid des étés 2020, 2021 et 2022, le tourisme décroît sur les côtes du sud, de l’Atlantique à la Méditerranée. Entre - 10 et - 30 % de fréquentation dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Hérault, jusqu’à - 25 % en Nouvelle-Aquitaine, et - 50 % en Corse, selon les différents représentants de l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (Umih) contactés par 20 Minutes. Le ministère de l’Économie évoque quant à lui « certaines régions du sud de la France connaissant un léger recul » durant juillet, et une hausse des touristes plus au nord.

« Le pouvoir d’achat des Français a subi l’inflation de plein fouet », rappelle Sandra Hoibian, directrice du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc). Conséquence : des Français qui partent moins loin, moins longtemps, et qui visent des vacances moins chères. Or, « le sud est réputé - souvent à raison - pour des tarifs très élevés. Et le prix reste LA variable pour les mois et années à venir, même en congés », pointe Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, qui invite le secteur à se calmer un peu sur les prix. Le constat est sans appel pour l’expert : « Toutes les destinations trop chères ont été boudées », a fortiori avec l’ouverture complète des frontières étrangères, loin des années Covid.

Mieux vaut un sud onéreux qu’un nord pluvieux

Mais pour les professionnels sudistes, pas question de penser que les Français préfèrent réellement les corons aux cigales et Étretat à Argelès-sur-Mer. Si les chiffres sont indéniablement en baisse par rapport en 2022, « le niveau est équivalent à 2019 », se rassure Brice Sannac, président de l’Umih 66. Un simple retour à la normale veut-il donc croire, loin de l’idée d’une désertification du sud en raison du triptyque sécheresse/canicule/requin souvent évoqué « dans les médias ». Même précaution chez Danièle Küss, ancienne cheffe du pôle Développement international du tourisme au ministère des Affaires étrangères : « Il est beaucoup trop tôt pour y voir une tendance durable ».

D’autant que le potentiel essor touristique de la partie nord de la France vient de prendre un sacré coup avec la météo catastrophique de juillet et son lot de pluies dans le haut du pays. « Ce que je peux vous dire, c’est que le téléphone n’arrête pas de sonner pour août, avec de nombreux vacanciers qui reportent leurs vacances du nord au sud », s’enthousiasme Brice Sannac. Didier Arino le rappelle : « Si les vacanciers craignent les canicules ou les sécheresses, ils détestent encore plus la pluie. »

Août ou le début de la remontada

Août, justement, peut-il tout changer ? Le mois s’annonce plein de promesses, selon le ministère de l’Economie. L’hôtellerie affiche ainsi des taux de réservation supérieurs à 4 points par rapport à 2022 sur la période d’août à septembre, et les réservations dans l’Hôtellerie de Plein Air sont également en progression de + 4 % par rapport à l’année dernière sur le mois d’août. « Août est toujours très bon. Mais ce qui est perdu est perdu, ça ne peut pas se rattraper », tempère Laurent Barthélémy, représentant à l’Umih en Nouvelle-Aquitaine. Néanmoins, comme d’autres, le représentant veut le croire : le vrai problème n’est pas le Sud, mais le mois de juillet.

À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), la plupart des plages affichent une faible fréquentation. - JLD

Ce dernier semble moins attirer les foules qu’avant. Ou plutôt, de plus en plus de mois lui opposent une solide concurrence. Seulement 32 % des Français ont réalisé un séjour touristique en juillet selon les premières données du ministère, trois points de moins que l’année passée. À l’inverse, ils sont 66 % à partir soit en août soit en septembre, qui devient de plus en plus un troisième mois d’été. Danièle Küss : « Les Français ne vont pas quitter leurs régions de vacances préférées, mais vont simplement partir à des moments plus propices pour faire des économies et éviter les fortes chaleurs. »

Septembre et mai, les deux plaisirs des vacances prolongés

Laurent Barthélémy : « Il faut s’adapter aux nouveaux modes de vie des Français. Ces derniers partent plus souvent mais moins longtemps, il y a un étalement des vacances dans le temps. » Outre septembre, les ponts de mai - particulièrement propices aux congés cette année avec une avalanche de lundis fériés - peuvent expliquer pour lui ce fléchissement en juillet. « Les Français qui partent avant ou après l’été partent rarement pendant aussi ; les moyens ne sont pas illimités. »

Didier Arino complète le propos : le duopole juillet-août, c’est finito. « Les établissements et régions qui ne comptent que sur deux mois pour se rentabiliser sont des modèles dépassés. Et c’est tant mieux. Il est plus vertueux d’avoir des établissements à l’année, qui pérennisent les emplois et qui font vivre leurs employés sur place, dynamisant toute la région. »

Pour le sud, 2023 « sera une bonne saison »

Cet étalement des vacances n’est pas nouveau - « il a débuté avec les 35 heures et les RTT en découlant, ce qui a permis de plus espacer ses vacances », précise Didier Arino –, et loin d’être fini. Les raisons sont multiples. Climatiques - la peur des canicules en été - mais aussi démographiques, « de plus en plus de Français vivent seul, ce qui les exonère des contraintes juillet-août pour les vacances solaires », précise Sandra Hoibian, et bien sûr économiques, encore et toujours le nerf de la guerre. Les prix sont généralement bien moins élevés hors de l’été.

Reste à ne pas surinterpréter ces nouvelles habitudes, alerte Didier Arino : « En voyant des réservations records jusqu’en avril, certains professionnels touristiques se sont sentis pousser des ailes et ont fait grimper leur prix de manière délirante », alors qu’une basse saison réussie ne suffit pas à remplir une haute saison hors de prix.

Le secteur a bien conscience du nouvel attrait de septembre et autres pour les vacanciers, et se veut donc confiant. Brice Sannac conclut avec l’assurance de celui qui en a vu d’autres : « Ce sera une bonne saison. Ça fait des années qu’on enterre la Méditerranée, mais ça reste la destination touristique la plus connue mondialement. Y a pas d’inquiétude à avoir. » Un mois d’août où les plages se remplissent et une tranquillité d’esprit : malgré un juillet faiblard, le Sud reste le Sud.