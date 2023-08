Le feu vert de la Commission européenne est arrivé. L’Etat français est autorisé à verser une subvention de 1,5 milliard d’euros au fabricant taïwanais ProLogium pour installer sa première usine de batteries européenne à Dunkerque, dans le Nord.

L’investissement total prévu est de 5,2 milliards d’euros, avec à la clef 3.000 emplois dans l’usine et 12.000, indirects, pour le territoire.

Ouverture prévue pour 2026

« C’est une aide à l’investissement, qui nous permet de renforcer les moyens de recherche et d’innovation », a indiqué Gilles Normand, président de ProLogium Europe. L’ouverture de la gigafactory de Dunkerque est prévue pour 2026, et devrait produire à terme 48 gigawattheures par an, de quoi équiper 500.000 à 750.000 véhicules.

Une subvention de 1,5 milliard d’euros sera perçue par le groupe « en fonction des jalons d’investissement de l’entreprise », a précisé le ministère de l’Economie. « Cet investissement montre le succès de la stratégie de rattrapage de la France sur les batteries : cette usine produira une des technologies les plus avancées au monde », s’est félicité le ministère de l’Economie. ProLogium installera son usine de batteries à Dunkerque sur le grand port maritime, à quelques mètres de la future usine de la start-up française Verkor.

L’épicentre des batteries en France

Ainsi, le Nord devient l’épicentre des batteries en France : la première usine a été ouverte fin mai par Stellantis, Total et Mercedes à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), dans le cadre d’un projet (« ACC ») soutenu à hauteur de 1,3 milliard d’euros par les Etats français et allemand. En 2024, Renault devrait ouvrir la sienne à Douai (Nord) avec le chinois Envision.

Le projet dunkerquois de ProLogium contribuera à « promouvoir une chaîne de valeur innovante des batteries pour véhicules électriques en Europe, tout en limitant les éventuelles distorsions de concurrence », a souligné Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence. ProLogium fait le pari des batteries à électrolyte solide, une solution prometteuse en termes de performance et de sécurité, mais dont la production en grande série n’est pas encore maîtrisée.

Début des travaux au second semestre 2024

Par ailleurs, si le projet se révèle être une grande réussite et dégage des revenus nets supplémentaires, le bénéficiaire « remboursera à la France une partie de l’aide reçue dans le cadre d’un mécanisme de récupération », selon la Commission.

ProLogium doit lancer le 22 septembre une concertation publique autour du projet dunkerquois et a déjà commencé à recruter. La construction de l’usine devrait débuter au second semestre 2024. Le groupe taïwanais a également indiqué qu’il recherchait un emplacement pour son centre de recherche et développement.