Fitch retire le AAA à la dette des Etats-Unis et l’abaisse d’un cran

L’agence de notation Fitch a retiré mardi aux Etats-Unis sa précieuse note AAA et l’a abaissée d’un cran, à AA +, une première depuis 2011, faisant notamment état d’une « érosion de la gouvernance » liée aux crises à répétition sur le plafond de la dette.

L’agence a justifié sa décision en premier lieu par les conséquences des « impasses répétées sur le plafond de la dette et des résolutions de dernière minute ».

« Il y a eu une détérioration constante des normes de gouvernance au cours des 20 dernières années, y compris en matière budgétaire et de dette, malgré l’accord de juin, soutenu par les deux partis, visant à suspendre le plafond de la dette jusqu’en janvier 2025 », a déploré Fitch.

Crise de la dette

L’administration du démocrate Joe Biden et l’opposition républicaine avaient trouvé in extremis début juin, au terme de plusieurs mois d’une intense bataille politique, un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

Mais selon Fitch, malgré cet accord, « les affrontements politiques répétés sur le plafond de la dette et les résolutions de dernière minute ont érodé la confiance dans la gestion budgétaire ». Fitch avait averti, fin mai, qu’elle pourrait dégrader la note des Etats-Unis, en raison du risque de défaut de paiement.

Autre raison pour laquelle l’agence a fini par dégrader le précieux « triple A » américain : la « détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années », ainsi qu'« une charge de la dette publique élevée et croissante ».

Perspective stable

« Le gouvernement ne dispose pas d’un cadre budgétaire à moyen terme, contrairement à la plupart de ses pairs, et a un processus budgétaire complexe. Ces facteurs, ainsi que plusieurs chocs économiques, des réductions d’impôt et de nouvelles initiatives de dépenses, ont contribué à des augmentations successives de la dette au cours de la dernière décennie », a relevé Fitch.

« En outre, seuls des progrès limités ont été réalisés pour relever les défis à moyen terme liés à l’augmentation des coûts du régime de retraite et de l’assurance-maladie en raison du vieillissement de la population », a encore souligné l’agence de notation.

La perspective, elle, passe de négative à stable, ce qui signifie que Fitch n’anticipe pas de nouvelle dégradation à court terme. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a immédiatement réagi dans un communiqué : « je désapprouve fortement la décision de Fitch », a-t-elle indiqué.

La ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden a ainsi déploré une dégradation « fondée sur des données datées ». C’est la première fois depuis 2011 que l’une des trois grandes agences de notation dégrade la note de la première économie du monde. C’était alors S & P qui avait privé les Etats-Unis de son précieux « triple A », ce qui était une première historique, une notation AA + en vigueur aujourd’hui.