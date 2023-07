Le ministre français de l’Economie n’imagine pas un monde économique sans la Chine. Bruno Le Maire a en effet estimé ce dimanche à Pékin que couper tout lien économique avec le géant asiatique était « une illusion ».

« Nous sommes totalement opposés à l’idée de découplage. Le découplage est une illusion », a-t-il affirmé, alors qu’il était interrogé par des journalistes à l’occasion d’un déplacement en Chine. « Il est impossible de couper tout lien entre les économies américaine et européenne et celle de la Chine », a souligné le ministre, qui s’exprimait en anglais devant la presse internationale à l’ambassade de France à Pékin.

Le ministre veut tout de même plus d’indépendance

Bruno Le Maire a toutefois défendu l’ambition d’une plus grande indépendance économique de la France dans certains secteurs spécifiques.

Le concept de réduction des risques (« de-risking »), populaire ces derniers mois auprès de nombreux pays occidentaux, « ne signifie pas que la Chine constitue un risque », a tenu à préciser Bruno Le Maire, souhaitant « éviter tout malentendu ». « Cela signifie que nous voulons être plus indépendants (…) Nous ne voulons pas nous rendre compte, comme nous l’avons fait lors de la crise du Covid, que nous sommes trop dépendants de certains composants très spécifiques ».

Une « fausse proposition » selon le Premier ministre chinois

Ces propos interviennent au moment où plusieurs pays occidentaux affirment vouloir réduire leur dépendance économique à la Chine, notamment l’Allemagne pour qui le pays est son premier partenaire commercial et un marché vital pour son puissant secteur automobile.

Certains responsables américains défendent également une telle idée, dans un contexte de tensions avec Pékin. En visite en Chine début juillet, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait toutefois estimé qu’un « découplage » de l’économie américaine avec celle de la Chine était « pratiquement impossible », compte tenu de son poids pour l’économie mondiale. Dans un monde aux économies entremêlées, il s’agit d’une « fausse proposition », avait jugé en juin le Premier ministre chinois, Li Qiang.

Bruno Le Maire attendu dans la « Silicon Valley chinoise »

Bruno Le Maire est en Chine pour le dialogue économique et financier de haut niveau franco-chinois, une rencontre bilatérale annuelle consacrée à ces questions stratégiques. Le ministre français de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique se rendra lundi à Shenzhen, grande métropole limitrophe de Hong Kong et considérée comme la « Silicon Valley chinoise ». Il y rencontrera des investisseurs chinois et des grands patrons, dont celui du constructeur automobile BYD, qui réfléchit à l’ouverture d’une usine de véhicules électriques en Europe.