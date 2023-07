C’est un peu comme « The Voice ». Les candidats sont éliminés au fur et à mesure jusqu’à la « battle » finale. Ici, il n’est pas question de savoir qui a la plus belle voix, mais quel territoire du Nord ou du Pas-de-Calais propose le meilleur ferment touristique et patrimonial pour accueillir la future Cité de la bière. Un projet mené par la région Hauts-de-France.

Ils étaient quatre à candidater, ils ne sont plus que deux pour participer à cette finale, a-t-on appris, jeudi soir, lors d’un point presse. Exit Arras et l’Avesnois, bonne chance à la Flandre Intérieure et au territoire Pévèle-Carembault pour trinquer à la victoire. Les deux villes hôtes de Bailleul et Pont-à-Marcq se situent à environ une demi-heure de Lille.

Sur une friche industrielle

La dernière phase de sélection aura donc lieu en septembre auprès d’un jury composé, entre autres, de brasseurs, de la chambre de commerce et celle d’agriculture ou du comité régional de tourisme. Pour l’instant, aucun budget n’est avancé. L’idée reste la même : créer un lieu « expérientiel, dédié à la célébration de la "culture bière des Hauts-de-France” » selon l’appel d’offres lancé par la région.

Une chose est sûre, « ça ne doit pas ressembler à la Cité du vin de Bordeaux », souligne Florence Bariseau, vice-présidente du conseil régional, qui a annoncé les résultats. Le futur site, qui doit voir le jour d’ici à 2025 ou 2026, sera aménagé dans une friche industrielle. Ça tombe bien, les deux territoires présentent chacun la leur : une ancienne usine de photo (Agfa) à Pont-à-Marcq et une ex-filature (Nordlys) à Bailleul.

On devrait connaître l’identité du vainqueur en octobre. Juste après la récolte du houblon.