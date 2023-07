Crise dans le ciel des Antilles. La grève des pilotes d’Air Antilles et Air Guyane est entrée ce mardi dans son 11e jour, menant le groupe aux 300 salariés au bord de la cessation de paiements, a annoncé son PDG. Une situation « alarmante » qui justifie selon le syndicat du personnel navigant SNPNC-FO « l'intervention » du gouvernement.

« Les actionnaires étaient prêts à recapitaliser le groupe, mais désormais la confiance est perdue, et tout le monde recule », a indiqué à l’AFP Eric Koury, le PDG du groupe Caire qui entend déposer auprès du tribunal une cessation de paiements.

La grève des deux compagnies qui opèrent entre les Antilles et la Guyane devait initialement durer du 14 au 19 juillet. Air Antilles et Air Guyane sont des filiales de la Compagnie aérienne interrégionale express (Caire), basée en Guyane. Elles effectuent des liaisons principalement court-courrier entre territoires d'Outre-mer mais aussi avec des pays tiers dans la région des Caraïbes.

« Revalorisations salariales » et promesses non tenues

Les pilotes réclament des « revalorisations salariales » accordées à l'issue d'une grève précédente en décembre 2022 et qui selon eux n'ont pas été honorées.

« L'ensemble des engagements pris n'a pas été respecté », dénonçait dans un communiqué du 7 juillet leur syndicat, le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL).

Ils fustigent un « manque de considération des demandes des salariés », une « dégradation du climat social (...) qui n'a cessé de se détériorer depuis plus de 20 ans » et des « incertitudes » relatives aux rémunérations des pilotes « parmi les plus basses du marché ».

« Nous allons arrêter tous les vols caribéens à destination des îles étrangères »

De son côté, la direction fait valoir une augmentation de 5,5 % accordée aux pilotes, « qui désormais demandent d’appliquer une augmentation totale de 20 %, plus un allongement des heures forfaitaires, ce qui revient à augmenter les coûts salariaux de 40 % pour l’entreprise », a déclaré Eric Koury.

Le dirigeant déplore que « les grévistes n’entendent pas l’impossibilité d’accéder à ces demandes dans le contexte de restructuration » de sa flotte de 16 avions, dont l’activité a été impactée par la crise du Covid-19.

« Nous allons arrêter tous les vols caribéens à destination des îles étrangères (que la compagnie est la seule à desservir depuis les territoires français, N.D.L.R.) pour nous recentrer sur les îles françaises » annonce également le PDG du groupe basé à Pointe-à-Pitre, qui précise que 60 à 70 % des vols restent assurés, malgré la grève.

Vers le secours de l'Etat ?

Face à une « situation alarmante » et « urgente », le SNPNC-FO, Syndicat national des hôtesses de l'air et stewards, en appelle à l'Etat.

Regrettant « l'absence de concertation et de considération de la part de la direction », il a demandé ce mardi aux ministres des Transports Clément Beaune et des Outre-Mer Philippe Vigier de désigner « un médiateur compétent et impartial pour faciliter des négociations constructives entre la direction et les salariés », selon leur communiqué.

« Ses agissements menaçants envers les employés, notamment l'évocation d'un dépôt de bilan, ont créé un climat d'incertitude et de tension au sein de l'entreprise », écrit le syndicat dans ces courriers transmis à l'AFP, à propos du dirigeant Eric Koury.