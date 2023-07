L'apocalypse en maillot de bain. Plus de 30.000 personnes ont dû être évacuées de Rhodes ce week-end, en raison des incendies qui transforment cette destination touristique en « véritable enfer ». Le symbole de vacances méditerranéennes plus que jamais placées sous le signe du réchauffement planétaire. 42 °C à Rome voici quelques jours, 46 °C à Tortoli, en Sardaigne, 37 °C à Malaga. Etouffant. Et peut-être, est-on tenté de penser, le début d'une nouvelle ère pour un secteur touristique aussi déréglé que le climat.

Et pourtant. A 1.000 kilomètres de Rhodes, à Leucade, autre île grecque paradisiaque, la vie touristique suit son cours. Marie-Dominique, cogérante de l’Odysseia boat-tour, bateau d’excursion à la journée, est sur les bases d’une bonne saison : « Nous avons beaucoup de monde sur l’île et sur le bateau. La canicule est supportable au bord de l’eau, et les soirées restent agréables pour les locaux et les touristes ».

La chaleur, un véritable frein ?

La Grèce a affiché en 2022 « la meilleure année touristique de son histoire », selon le ministre en charge du secteur, Vassilis Kikilia, dépassant le record de 2019. En février dernier, il tablait sur une progression d’encore 20 % en 2023, dans un discours prononcé… sur l’île de Rhodes, qu’il présentait comme « fleuron du tourisme ». Une ironie désormais grinçante mais qui n’enlève pas les bons chiffres de l’an passé. Pourtant, en juillet et août 2022, la température moyenne à Athènes était de 36 °C, avec plusieurs pointes à 40.

Plus proche de nous, malgré les températures andalouses ou la canicule historique qui sévit au pays, la bancassurance ING prévoit ces derniers jours 80,7 millions de touristes en 2023 en Espagne, et table même sur un niveau record de 83,7 millions en 2024.

En 2006, un rapport au gouvernement français du TEC (Tourisme, transport, territoires, environnement, conseil) se penchait sur l’impact de la canicule - à l’époque historique - de 2003 sur les vacanciers. Si l’étude pointait une température minimale souhaitée (18 °C), il ne parvenait pas à établir une maximale, même si certains experts du tourisme évoquent une première limite à 33 °C. Sandra Hoibian, directrice du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) et spécialiste du tourisme, le constate : « Le vacancier sait s’adapter, notamment à la chaleur, par exemple en multipliant les activités d’intérieur ou en se levant plus tôt ». Même son de cloche chez Caroline Blondy, géographe, spécialisée dans les interactions tourisme-environnement : « Des destinations avec une température ''classique'' de 40 °C, comme Dubaï, attire déjà. »

Déni climatique et touristique

Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, nargue même le catastrophisme ambiant : « Depuis la canicule de 2003, on annonce le déclin de l’Europe du sud dans le secteur touristique, mais on ne le voit jamais arriver. Les excellents chiffres, année après année, ne sont pas de nature à pousser les Nations touristiques à opérer une quelconque transition majeure ». Et en effet, « le secteur semble ne pas vouloir anticiper le problème », constate Sandra Hoibian. « Tout comme le secteur de la neige, bien décidé à profiter des 50 dernières années où elle sera disponible sur les montagnes européennes plutôt que chercher des alternatives », le tourisme estival profite. Mais jusqu’à quand ? Il est certain « que le changement climatique va avoir des conséquences », redoute la spécialiste.

Un habitant de Rome se rafraichit dans une fontaine de la ville, symbole de la politique de l'autruche du tourisme italien. - Tiziana Fabi

Car certes, le vacancier sait s’adapter, mais il n’est pas totalement sadomasochiste. Le rapport du TEC montrait une augmentation du nombre de touristes en Normandie, Picardie et Lorraine pendant l'été 2003 - et un délaissement du Sud. Il constatait également une « réplique » à l’été 2004, avec moins de touristes sudistes que dans les années précédentes.

Malgré la canicule de 2022, des réservations au beau fixe en 2023

Vingt ans plus tard, la donne a-t-elle changé ? L’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le service européen Copernicus, avec 60.000 décès recensés. Et pourtant, « les réservations ont été excellentes sur tout le continent pour cet été 2023, preuve que ça ne rebute pas les vacanciers », rajoute Didier Arino.

L'Espagne subit une sécheresse historique, la plus longue jamais enregistrées dans son histoire. Qu'importe, 80 millions de touristes y sont attendus. - Jorge Guerrero

En 2004, les Français avaient également réservé plus tard leurs vacances afin de s’adapter aux vagues de chaleur. « Un tiers réservent leurs séjours au dernier moment, indique Sandra Hoibian. Actuellement, le critère principal est l’absence de pluie. Mais il pourrait vite devenir l’absence de catastrophe climatique : incendie, inondation, sécheresse… »

En Grèce, 30.000 évacués contre 34 millions de touristes attendus

A Leucade, le mois de juillet est certes bon, mais Marie-Dominique reste « très inquiète » : « Il fait une chaleur torride accompagnée d’un vent chaud, et le feu est un danger permanent ici. Et nous avons encore le mois d’août devant nous… » Mais que faire, si ce n’est prier pour que les catastrophes s’abattent ailleurs ? « Les villes sont ce qu’elles sont, et changer les infrastructures prend énormément de temps. Idem pour les stations balnéaires », excuse Didier Arino. Le changement peut même être nocif, redoute Sandra Hoibian : « Davantage de canicules pousse les villes touristiques à installer davantage de climatisation, ce qui renforce la chaleur extérieure. »

Le tourisme de l'Odysseia boat tour, en Grèce, continue à être florissant. Mais la crainte d'incendie touchant son île est bien présent - Odysseia boat tour

Le changement climatique « amènera quelques adaptations, notamment une plus grande prise en compte du risque d'incendies, plus de moyens alloués à la prévision des catastrophes naturelles, imagine Caroline Blondy. Mais il est trop tôt pour remettre en question le modèle touristique de ces pays ». Quelques dizaines de milliers de personnes évacuées de Rhodes pèsent bien peu face au 34 millions de touristes attendus cette année - contre seulement 10 millions de locaux. Ce lundi matin, Transavia et Air France ont fait partir des vols à Rhodes depuis Paris.