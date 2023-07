14 %. Jeudi, l’Insee a indiqué que le taux de « privation matérielle et sociale » touche 14 % de la population de France. Contrairement aux taux de pauvreté monétaire, basé sur les revenus des ménages, le taux de privation est calculé sur la base du renoncement des ménages à certains produits ou services, comme posséder deux paires de chaussures, se chauffer correctement, manger de la viande ou du poisson tous les deux jours, ou partir une semaine en vacances chaque année.

Ce taux, créé en 2013, est le plus élevé relevé par l’Insee à ce jour. Ce taux atteignait 13,4 % en 2020, et 12,4 % en 2013, a précisé l’Institut national de la statistique et des études économiques.

La hausse des prix de l’énergie, l’ennemi numéro du portefeuille

La hausse du taux de privation est notamment due à l’augmentation des prix de l’énergie : 10,2 % des ménages déclarent ne pas pouvoir chauffer suffisamment leur logement, contre 6,1 % en 2021 et 5 % en 2018. L’Insee y voit en particulier l’impact de la hausse du prix fioul domestique, « combustible de chauffage que les ménages vulnérables utilisent davantage que les autres ».

Pour calculer le taux de « privation », l’Insee indique que si un ménage cumule au moins cinq renoncements parmi une liste de 13 éléments « considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable », il est en situation de « privation matérielle et sociale », ou en d’autres termes « pauvre en conditions de vie ».

Le taux de privation dépend beaucoup de la composition des ménages, observe l’Insee : il atteint 6,8 % parmi les couples sans enfants, 15,8 % chez les personnes seules mais 31,1 % parmi les familles monoparentales. Ces chiffres sont issus de l’enquête « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie », pour laquelle l’Insee a interrogé plus de 17.000 ménages, soit près de 39.000 personnes.

La moyenne européenne à 12,7 %

La France est « proche de la moyenne européenne », le taux de privation dans les pays de l’UE atteignant 12,7 % - mais 11,5 % en Allemagne, 9 % en Italie et moins de 5 % au Luxembourg, en Scandinavie et dans certains pays de l’Est.

Le taux de pauvreté monétaire, de son côté, exprime la part des ménages dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du revenu de vie médian. Ce taux atteignait 14,6 % de la population en 2020, selon l’Insee.