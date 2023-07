Le tribunal de commerce de Marseille a retenu ce mardi le plan de reprise de Kaporal par trois cadres du groupe de prêt-à-porter en redressement judiciaire, selon une information communiquée par l’ancienne direction auprès de l’AFP. Ce plan prévoit de conserver plus de 90 % des emplois permanents.

L’ancienne direction souligne dans un communiqué qu’il s’agissait de la seule offre de reprise a avoir été défendue lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juillet, qu’elle était la « mieux disante » et qu’elle prévoit « un plan de continuation pour Kaporal Store (les boutiques en propre) et des plans de cession pour des filiales et permet la reprise de 78 magasins sur 85 et de 395 collaborateurs sur 434 » en contrats permanents.

Initialement, ce sont cinq offres de reprises qui avaient été déposées dont une pour le seul stock. Mais devant le tribunal de commerce, seule celle des trois cadres de l’entreprise a été défendue. En mars, et alors qu’elle devait faire face à « des difficultés économiques sans précédent » l’empêchant « d’assumer seule le paiement de ses dettes », l’enseigne avait demandé son placement en redressement judiciaire.

L’entreprise qui emploie près de 530 personnes au total et compte 113 boutiques en France franchisés inclus, a été créée en 2004 par une famille marseillaise spécialisée dans le jean. Son siège se situe toujours dans la cité Phocéenne, et l’enseigne a réalisé 99 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.