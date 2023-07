Si vous fréquentez LinkedIn, un post de Team for the Planet a déjà dû se glisser dans votre fil. L’entreprise cofondée par Nicolas Sabatier, Mehdi Coly, Laurent Morel, Denis Galha Garcia et Arthur Aubœuf veut utiliser l’entrepreneuriat pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment ? En investissant dans des « innovations mondiales contre les gaz à effet de serre ». Team for the Planet a déjà levé 23 millions d’euros de fonds et pour neuf innovations, un investissement a été validé.

Méconnu du grand public, ce fonds d’investissement au service de l’urgence climatique va connaître dans les prochains mois une exposition médiatique XXL. Le collectif We Sail for People and Planet a choisi de mettre son nom sur l’un des deux bateaux qu’il aligne sur le Vendée Globe 2024, le second voilier arborera le nom de l’association Entourage luttant pour l’inclusion des personnes isolées en précarité.

Arthur Aubœuf, l’un des cofondateurs du fonds citoyen, explique à 20 Minutes comment il compte sur le Vendée Globe pour lutter contre le réchauffement climatique.

Qu’est-ce que ça change pour Team for the Planet de se retrouver sur la voile de Sam Goodchild pour le Vendée Globe 2024 ?

Beaucoup de choses. Aujourd’hui, on est un mouvement de niche, très connu sur LinkedIn, par une catégorie socioprofessionnelle. On a besoin de se faire connaître à beaucoup plus grande échelle. Car pour avoir un gros impact, un gros réseau, on doit agir tous ensemble. Le collectif, c’est essentiel, ça fait toute la différence. Être sur un bateau sur le Vendée Globe, c’est un porte-voix. A l’issue de la course [janvier 2025], on veut être 250.000 associés. On part de 120.000, il y a de la marge.

A quoi, cela vous servira-t-il d’avoir autant d’associés ?

L’effet réseau nous permet de trouver des innovations de malade partout dans le monde. Souvent ce ne sont ni des scientifiques, ni des ingénieurs, mais des personnes du grand public qui nous remontent des projets. Aujourd’hui, on a 7.000 évaluateurs bénévoles, des « Monsieur et Madame Tout-le-monde », qui donnent un peu de leur temps sur une plateforme en ligne pour aider à sélectionner les innovations. Tous les trimestres, on a un Top 10 de projets qui passe devant un comité scientifique de quatorze experts pluridisciplinaires issus de grandes institutions (CNRS, INRAE, Commission européenne, etc.). Ils décident par consensus, des innovations qui passent à l’étape d’après. C’est la boucherie. (sourire) Sur les dix, deux voire trois passent. Viennent après les tests économiques pour valider le fait qu’il y a un vrai marché. Des candidats entrepreneurs voulant porter ces innovations doivent nous prouver qu’il y a de vraies intentions d’achat. Ça nous permet de tester le projet et l’entrepreneur. Être nombreux fait qu’automatiquement on a plus d’innovations, on sélectionne les meilleures, on trouve de meilleurs entrepreneurs et une fois qu’on a investi dans des entreprises, on leur trouve des clients plus facilement, des talents, de la notoriété.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comment êtes-vous arrivés dans le projet We Sail for People and Planet ?

Par Alexandre Fayeulle [PDG d’Advens, une entreprise de cybersécurité], un grand malade, un visionnaire. Un de nos investisseurs historiques nous a connectés à lui. Au premier rendez-vous, il nous a dit : « Ça vous dirait d’être au Vendée Globe ? »

C’est sorti de nulle part, on s’est presque demandé si le mec n’était pas en train de nous sortir un mytho de l’espace.

Il nous a invités à Lorient, où sont les bateaux, on a rencontré tout le monde, on a fait du bateau et il nous a dit : « Moi je suis hyper sérieux, mon but, ma vision, c’est que le sport serve à accélérer des causes. » On s’est rejoint sur le discours. Si seulement la puissance du sport servait le bien commun plutôt que juste le divertissement, ce serait démentiel !

Et Alexandre Fayeulle a abondé votre fonds de 5 millions d’euros !

Au départ, il voulait « simplement » nous donner un bateau sur le Vendée Globe. Puis, il a imaginé d’emmener les entreprises au sein d’un collectif qui mettraient en commun leurs moyens pour accélérer la transition économique et sociale. Quand il a imaginé ce fonds, il s’est dit qu’il avait besoin de concret : « En plus du bateau sur le Vendée Globe, je vais investir 5 millions d’euros. » C’est un truc de dingue, il faut se rendre compte qu’il investit seulement pour des dividendes climat, c’est-à-dire des tonnes de CO2 non émises ou captées. Il n’y a aucun retour financier, aucune défiscalisation. C’est énorme, surtout une somme comme celle-là.

Comment avez-vous réussi à convaincre d’autres investisseurs de mettre de l’argent dans Team for the Planet sans dividende en retour ?

On leur dit que c’est parce qu’il n’y a pas de dividende qu’on va réussir à lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Ce qu’on vend à nos actionnaires, c’est de se libérer de la contrainte de l’actionnariat qui attend une performance financière. On veut créer un type d’actionnariat qui est sincère et orienté sur une performance extra-financière. Combien de fois, on m’a dit : « Vous êtes des zadistes ! », car ça ne rentre pas dans les modèles normaux. Ça nous donne une capacité d’action qui est incroyable car nos actionnaires, quand ils viennent nous faire chier en AG, c’est parce qu’ils veulent plus d’impact, jamais parce qu’ils veulent plus d’argent ! On peut donc aller chercher des innovations qui ne seraient jamais financées par le monde économique traditionnel.

Mais vous ne vous limitez pas à des innovations low-tech, voire no-tech, vous allez aussi vers du high-tech, des investissements de plusieurs millions d’euros.

Exactement, pour nous, tout ce qui compte, c’est l’impact. On peut aller chercher des solutions qui sont déjà prêtes, déployables tout de suite, comme Cool Roof, mais aussi des trucs à beaucoup plus long terme, par exemple Carbon Time. Nous avons mis 1,5 million d’euros sur cette entreprise. L’idée est de concasser très finement une roche volcanique au pouvoir de minéralisation du CO2 très fort dans l’océan. Son pouvoir de captation du CO2 est beaucoup plus important que la plantation d’arbres. Mais autour de ce projet, il y a des questions scientifiques sur l’écotoxicité, le risque sur la biodiversité. Nous finançons le fait d’atteindre un consensus scientifique international. On n’est pas directement opérationnel. Peut-être que dans cinq ans on pourra l’être et si nous le sommes, ce pouvoir de captation est démentiel. Or, ça, personne ne le financerait.

Avec vos actionnaires, vos experts, quel contrôle gardez-vous sur l’entreprise dans laquelle vous avez investi ?

Dans le pacte d’actionnaires, on impose deux choses, le choix du dirigeant. Souvent, ce sont des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques, et non des entrepreneurs qui portent les projets. Trouver un modèle économique, le transformer en entreprise, ce n’est pas leur métier. Nous leur trouvons de très bons entrepreneurs et les imposons. Autre obligation : l’Open Source [logiciel dont le code source est publiquement accessible]. On utilise le brevet contre le brevet. On ouvre le brevet avec une licence que tout le monde peut demander. Quand nous attribuons la licence à quelqu’un, il peut gratuitement copier-coller l’innovation dans son pays, la commercialiser. En échange, il a deux devoirs : nous repartager ses propres améliorations de l’innovation pour qu’on en fasse profiter tout le monde et nous repartager son impact en tonnes de CO2.

Arthur Aubœuf, cofondateur de Team for the Planet, à Paris, le 26 juin 2023. - Olivier Juszczak / 20 Minutes

Les porteurs de projet qui viennent à Team for the Planet sont-ils faciles à convaincre sur l’Open Source ? Ou ce sont déjà des convaincus qui viennent à vous ?

C’est un gros pari. Beaucoup de monde nous disait : « C’est impossible, les gens ne vont pas faire ça. » La réalité, c’est qu’ils arrivent et ils sont très partants parce qu’ils savent que leur marché est naissant et donc extrêmement fragile. S’ils y vont tout seuls, ils n’ont aucune chance de créer un marché porteur. Donc il faut le densifier. L’exemple qui revient souvent, c’est celui d’Elon Musk et ses super chargeurs. Ils lui ont coûté des milliards, les meilleurs du marché, mais il sait que s’il est tout seul à équiper les routes du monde, le marché de la voiture électrique ne sera prêt qu’en 2035. Or, il veut que ce soit prêt maintenant. Pour ça, il a mis en licence libre ses superchargeurs et aujourd’hui, la plupart des autres constructeurs les utilisent. Ils participent donc à équiper les routes et le marché électrique est prêt. Musk est désormais le leader de ce marché. On emploie les mêmes mécaniques : nos porteurs préfèrent avoir une petite partie d’un très très gros marché. Et la deuxième raison, c’est que ces gens-là le font pour le bien commun. La plupart de ceux qui viennent trouver Team for the Planet, ce n’est pas pour devenir milliardaire. Ils s’en foutent. Bien sûr, ils veulent gagner un peu d’argent et que ça marche. Mais le fait que ça puisse vraiment servir à la lutte contre le réchauffement climatique, c’est ce qui les intéresse en premier lieu.