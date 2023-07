C’est la période à ne pas manquer pour les professionnels du tourisme en France. Mais le mois de juillet a démarré de manière singulière pour les restaurateurs, hôteliers et autres acteurs de ce secteur qui pèse lourd dans l’économie de l’Hexagone, avec des violences urbaines dans plusieurs villes du pays ponctuées de pillages et de dégradations en tout genre. De quoi ternir l’image de la France, et assombrir l’horizon touristique malgré une météo bel et bien au rendez-vous ? « Il y a un vrai risque », s’alarme auprès de l’AFP le patron de l’Office de tourisme de Paris, Jean-François Rial, également PDG du groupe Voyageurs du Monde.





« Aujourd’hui à Paris, avec les violences, on a déjà des milliers d’annulations, estime-t-il. Sur début juillet, je pense qu’on est déjà autour des 20-25 % d'annulations à Paris sur la clientèle internationale et je ne serais pas étonné que ce soient les mêmes chiffres pour l’ensemble de la France. Pour les clients américains, c’est plutôt 15 % d’annulations à Paris - le tourisme en France est apparemment "aidé" par les feux canadiens et les grèves aux Etats-Unis… » « Il y a eu un effet de départ au moment des événements, rapporte de son côté l’adjoint au tourisme de Marseille Laurent Lhardit. Le président de l’Umih des Bouches-du-Rhône a annoncé le chiffre de 30 % d’annulations à Marseille. Il y a eu un effet immédiat et il subsiste peut-être un effet de traîne. » « Nous avons eu des annulations et une décrue très forte liée à l’annulation d’événements comme le festival Acontraluz, poursuit Maxime Tissot, directeur général de l’office de tourisme de Marseille. Il est vrai qu’au plus la clientèle est lointaine, au plus elle est inquiète. »

« Aucun indicateur de dépression »

Pour autant, élus et professionnels du secteur se veulent confiants alors que l’accalmie semble être de mise à l’heure où ces lignes sont écrites. « Il n’y a aucun signe ni aucun indicateur de dépression, se réjouit Laurent Lhardit. L’année dernière, le nombre de visiteurs étrangers était équivalent au nombre de touristes français, et on constate aujourd’hui que les réservations étrangères sont toujours en progression, de sorte qu’elles pourraient devenir majoritaires. » « Nous avons demandé des études et pour le moment nous ne constatons pas de baisses de réservations dans les semaines à venir », abonde Maxime Tissot, qui note toutefois une nécessité de « communiquer » de la part des outils de promotion touristiques de la France comme atout France.

Message semble-t-il reçu jusqu’au plus haut sommet de l’Etat, où le mot d’ordre est d'apaiser les angoissses éventuelles des touristes. Dans une interview accordée ce mardi à CNN, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est voulu rassurant. « Cela n’aura pas d’impact sur la croissance française, sur l’attractivité française ou sur le tourisme français », a martelé le ministre, en anglais dans le texte. « L’économie française est solide, la vie quotidienne des citoyens français n’est pas menacée par ce qui s’est passé », Le Maire. « Nous revenons à une situation plus calme », a-t-il dit. Une déclinaison française en quelque sorte du célèbre : « Keep calm and carry on… »