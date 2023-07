Bruno Le Maire a mis mardi soir sa casquette de VRP pour rassurer à l’étranger après plusieurs nuits d’émeutes déclenchées par la mort du jeune Nahel. Le ministre de l’Economie s’est adressé aux téléspectateurs internationaux, sur CNN, pour marteler que les violences urbaines qui touchent la France n’auraient pas de conséquences sur la croissance et l’attractivité du pays.

Au deuxième jour d’une relative accalmie, le ministre a qualifié la mort de Nahel de « tragédie » à la fois « inacceptable » et « impardonnable ». « Cela n’aura pas d’impact sur la croissance française, sur l’attractivité française ou sur le tourisme français », a-t-il affirmé sur CNN, en s’adressant en anglais à une audience internationale.

Un entretien également dans un quotidien britannique

« L’économie française est solide, la vie quotidienne des citoyens français n’est pas menacée par ce qui s’est passé », a ajouté Bruno Le Maire. « Nous revenons à une situation plus calme », a-t-il estimé.

« La France est l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde et nous ferons tout pour qu’elle le reste, en garantissant naturellement la sécurité de tous les touristes sur le sol français », a aussi déclaré le ministre dans un entretien au quotidien britannique The Telegraph. La France espère d’ailleurs recevoir le roi Charles III « dans les prochains mois », a-t-il souligné, alors que la visite du monarque avait été annulée fin mars en raison des protestations sociales contre la réforme des retraites.

Bataille des chiffres sur le tourisme

Plus tôt dans la journée, le gouvernement français s’était déjà voulu rassurant quant à un éventuel impact des émeutes sur le tourisme à Paris, au début de la saison touristique d’été et à un an des Jeux olympiques organisés dans la capitale. « Il faut garder son sang-froid, nous n’avons pas de vague d’annulations à Paris », avait affirmé la ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire. « On tient bon sur le tourisme », avait-elle insisté.

Les plateformes interrogées par ses équipes ont fait part d’un « frétillement à -0,5, -2 %, mais ça ne permet aucunement de tirer des conclusions », avait assuré la ministre. Toutefois, selon le patron de l’Office de tourisme de Paris, Jean-François Rial, la situation est plus critique, avec « des milliers d’annulations », qu’il avait évaluées dimanche « autour des 20-25 % sur la clientèle internationale » début juillet dans la capitale française.

Le syndicat patronal GNC, le Groupement national des chaînes hôtelières, a quant à lui identifié « entre 2 et 5 % de baisse sur (les) objectifs des dix premiers jours de juillet » qui « étaient très bons », a indiqué son président, Jean-Virgile Crance, évoquant un préjudice « bien plus moral et parfois matériel pour les établissements touchés ». Toutefois, l’activité « devrait rester bonne sur l’été 2023, sauf retournement de situation de la sécurité intérieure ».