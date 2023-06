La région Occitanie a voté le principe d’une aide de 2.000 euros pour financer l’installation des agricultrices. « Dans les dix ans à venir, près de la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite. L’installation de nouveaux chefs d’exploitation est un enjeu essentiel pour l’avenir de l’agriculture française, justifie la collectivité. Or, dans l’entrepreneuriat au féminin, le secteur de l’agriculture est celui où il y a le plus de disparités entre femmes et hommes. »

Ce bonus est l’une des mesures phare d’un plan plus global de 38 millions d’euros par an sur la période 2023-2027. Y figure également une dotation « nouvel agriculteur », d’un montant maximum de 11.500 euros, pour accompagner l’installation des plus de 40 ans. Elle sera effective au 1er septembre et vient en complètement de la dotation jeune agriculteur, plafonnée à 38.000 euros. Divers montants seront aussi alloués afin de faciliter la transmission des exploitations.

Un poids conséquent dans le PIB régional

Le secteur agricole est le premier employeur régional avec 165.000 actifs et 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’Occitanie est la région française la plus dynamique en termes d’installations (2.100 par an depuis dix ans) et la deuxième région agricole de France avec plus de 60.000 exploitations sur 3,5 millions d’hectares de surface agricole. Elle est également le premier territoire bio de France et la première d’Europe en nombre de produits sous signe officiel de qualité (IGP, AOP, etc.).