C’est (enfin) les grandes vacances. Et loin de l’image du voyage en amoureux ou avec une bande d’amis, vous êtes déjà parti seul(e) ou avez prévu de le faire cette année. Que ce soit par choix ou par contrainte, vous êtes forcément tombé(e) sur une grosse déconvenue : le prix abusif de la chose. Selon une étude de l’UFC-Que Choisir, une semaine de vacance seul coûterait 53 % plus cher que le prix par personne d’une semaine en couple, soit 400 euros de plus en moyenne. Car beaucoup d’indispensables des congés - ne serait-ce que le logement - sont rarement pensés pour des formats « une place ».

Vous partez ou êtes déjà parti(e) seul(e) en vacances ? Les coûts vous sont apparus beaucoup plus chers par rapport à des vacances à plusieurs ? Vous avez même parfois dû payer pour des tarifs de duo, notamment les chambres ? Quelles sont vos astuces pour limiter la facture ? Racontez-nous.