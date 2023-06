L’avenir du distributeur Casino semble bien incertain. Inquiètes, les organisations syndicales se sont rassemblées ce jeudi devant le siège du groupe à Saint-Etienne. De son côté, la direction s’active pour trouver des liquidités. Un CSE (Comité économique et social) d’information consultation sur la vente annoncée à Intermarché de 119 magasins - dans lesquels travaillent plus de 4.000 personnes - se tient ce jeudi.

Devant les locaux, près de 150 représentants des syndicats CGT, Unsa et CFDT et élus du personnel de Casino se sont réunis, avec drapeaux et chasubles aux couleurs de leurs organisations. Les représentants des trois syndicats ont dit craindre, dans une déclaration commune, « une possible prochaine vente à la découpe de groupe Casino [qui] aura pour seul objectif d’enrichir les plus riches ».

Armer Casino pour se « projet dans la décennie à venir »

« La direction annonce des reports d’échéance de la dette mais on continue à travailler en sous-effectif, sans remplacer les partants ni rénover les magasins fuis par nos clients, à la fois malheureusement mais aussi heureusement car on est trop peu nombreux pour bien les servir », a déclaré Jean-Luc Farfal, délégué syndical CFDT. « Vous pouvez être assurés de mon entière détermination et de mon énergie pour défendre vos intérêts et ceux de Casino », avait écrit à ses salariés le PDG du groupe, Jean-Charles Naouri, le 12 juin.

Il y estimait que « grâce à un allègement de la dette et à l’entrée d’un ou plusieurs nouveaux investisseurs », Casino sera mieux armé pour se « projeter (…) dans la décennie à venir ». Casino, qui fête ses 125 ans dans ce contexte incertain, est entré fin mai en procédure de conciliation au plus tard jusqu’au 25 octobre, afin de renégocier avec ses créanciers son endettement, qui s’élève à 6,4 milliards d’euros de dette nette pour Casino et 3 milliards environ pour sa maison mère Rallye.

Plus de 50.000 employés en France

Report de charges sociales et fiscales, mise en vente d’actions d’une enseigne brésilienne, cessions de magasins… Le distributeur se démène pour trouver des liquidités. Pas un jour ou presque sans une annonce du groupe, qui emploie plus de 200.000 personnes dans le monde dont un gros quart en France.

Mercredi soir, il a annoncé l’accord de l’Etat pour un report de 300 millions d’euros environ de charges sociales et fiscales. Et jeudi matin, Casino a annoncé solder sa participation dans l’enseigne brésilienne de cash & carry (ventes en gros pour les professionnels et particuliers) Assai, considérée comme la pépite du groupe. Les actions qui vont être cédées valent au cours actuel près de 403 millions d’euros.