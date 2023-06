L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté près de 2,4 milliards en 2022

Le successeur de l’ISF, qui rapportait environ 4 milliards d’euros par an, est bien moins rémunérateur. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a rapporté 2,35 milliards d’euros à l’Etat en 2022. Près de 164.000 déclarations ont été soumises cette même année, a indiqué ce jeudi la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Alors que de récentes études de France Stratégie et de l’Institut des politiques publiques ont relancé le débat sur la taxation des Français les plus riches, les montants collectés au titre de l’IFI et le nombre de déclarations fiscales sont tous deux en hausse. Les recettes augmentent de 250 millions d’euros par rapport à 2021 et de 337 millions par rapport à 2020. En 2022, 163.900 déclarations ont été soumises à la DGFiP au titre de l’IFI, contre 152.700 en 2021 et 143.300 en 2020.

Les prix de l’immobilier ont augmenté

L’augmentation des recettes liées à l’IFI est « une tendance évidente compte tenu de l’enrichissement global de la société et du fait que les prix de l’immobilier ont monté », a souligné le directeur des finances publiques Jérôme Fournel jeudi matin lors d’une conférence de presse. « Ça restera probablement vrai sur 2023, même si le marché immobilier est en train de commencer à se retourner », a-t-il ajouté, soulignant cependant qu’il était encore « trop tôt » pour dégager des tendances nettes sur l’année 2023.

Dans un rapport publié en mai, France Stratégie a suggéré d’introduire une taxation temporaire des contribuables les plus aisés pour financer les coûteux investissements nécessaires à la transition écologique, une piste rapidement écartée par le gouvernement. Quelques jours plus tard, l’Institut des politiques publiques avait avancé qu’au sein des 37.800 foyers les plus riches, le taux d’imposition diminuait à mesure que leur richesse augmentait.

La TVA en progression de 19 milliards

Bercy avait alors estimé que pour taxer les ultrariches, « une solution viable sur le long terme ne [pouvait] être qu’internationale ». Principaux gisements de recettes fiscales, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ont respectivement rapporté 109,9 milliards d’euros (+10 milliards sur un an) et 86,8 milliards d’euros (+12,3 milliards) à l’Etat en 2022.

L’Etat a encaissé 170,9 milliards au titre de la TVA, un montant en progression de plus de 19 milliards par rapport à 2021. La taxe sur les services numériques, parfois surnommée « taxe Gafa » car elle cible les géants du numérique, a rapporté 621 millions d’euros en 2022 (+147 millions sur un an).