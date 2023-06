Une bonne nouvelle pour le territoire de Fessenheim. Le fabricant allemand de matériels de chantier Liebherr va implanter dans deux ans une nouvelle usine créatrice de « plus de 300 emplois » à Nambsheim (Haut-Rhin). Soit sur une zone industrielle destinée à reconvertir le territoire de l’ancienne centrale nucléaire, a-t-il annoncé mercredi.

Le groupe « a officialisé mercredi […] les plans d’investissement de Liebherr France pour 2025 : 170 millions d’euros dans le cadre d’une nouvelle implantation en Alsace », a exposé l’entreprise dans un communiqué, précisant que ce projet « créera plus de 300 emplois ». La nouvelle unité produira des composants pour des machines de terrassement pour les travaux publics : des « pièces mécanosoudées, tels que des éléments du châssis », ainsi que le « prémontage et l’assemblage des cabines », selon le communiqué.

Cette future usine s’inscrit « dans le cadre du développement de l’ensemble des activités du groupe », souligne Liebherr, qui emploie 51.000 salariés dans le monde pour un chiffre d’affaires de 12,5 milliards d’euros en 2022.

« EcoRhena »

Le nouveau site fait également partie d’un programme d’investissement de 350 millions d’euros en France d’ici à 2030, qui doit bénéficier également au siège et site principal français à Colmar (pelles sur chenilles), à son voisin de Niederhergheim ainsi qu’à ceux de Campsas (Lot-et-Garonne, aéronautique) et Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), selon un document du groupe.

L’usine ouvrira à quelques kilomètres de Fessenheim, dans la zone d’activités « EcoRhena » créée pour assurer la reconversion économique du territoire abritant la centrale nucléaire définitivement arrêtée le 30 juin 2020.

Pour Liebherr France, cette localisation sur un terrain de 47 hectares présente l’avantage d’être « proche » de Colmar, « non loin de la frontière suisse et allemande » et « à proximité immédiate d’une plateforme multimodale », au bord du Rhin.

« C’est une très bonne nouvelle qui lance la reconversion du territoire », a réagi Brigitte Klinkert, députée (Renaissance) de la circonscription concernée, qui a confirmé l’objectif de « plus de 300 emplois » de ce projet. Avant son déclin, la centrale générait localement environ 2.000 emplois directs et indirects.