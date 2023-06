Selon le Groupe d’action pour le transport aérien (ATAG), il y a en moyenne plus de 100.000 vols par jour à travers la planète. En haute saison, le chiffre peut même être multiplié par deux. Un beau total visible sur le site FlightRadar24, où il est possible de traquer n’importe quel appareil dans le monde. Et donc, par extension, de voir le ballet incessant des avions dans le ciel, lorsque l’Europe ressemble plus à l’autoroute du soleil le premier week-end de juillet et l’Amérique du Nord à la station Chatelet à l’heure de pointe. Jugez plutôt cette monstruosité :





Pas mal d'avions en ce moment non ? - FlightRadar24 - Capture d'écran

Aussi nombreux que ses vols puissent paraître, ce n’est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Alors que le salon du Bourget vient d’ouvrir ses portes, les deux géants aériens, Boeing et AirBus, estiment que la flotte mondiale devrait doubler d’ici vingt ans, et atteindre 48.575 appareils en service en 2042, contre 24.500 l’année dernière. Comptez donc bientôt deux fois plus de vols - et d’avions - sur la carte d’ici deux décennies.

Mais à la voir déjà si remplie, on se demande s’il n’y a pas une limite - physique - à tout ça ? Les bouchons sur l’autoroute, c’est certes pénible, mais ça passe. Mais devoir freiner au-dessus de l’océan Atlantique pour un avion, ça semble déjà un peu plus complexe. Et si nos cieux finissaient par être saturés ?

Encore une sacrée marge

Oublions donc, le temps de cet article, toutes questions écologiques ou de rentabilités économiques - désolé Greta. En capacité physique pure, « s’il y a une limite au nombre d’avions, on en est très loin », note Hubert Arnould, directeur de Iaco, société de conseil spécialisée en conformité réglementaire de la sécurité de l’aviation. Le ciel n’est certes pas totalement infini, mais quand même : ce n’est pas avec 45.000 avions et 400.000 vols supposés par jour qu’on le remplira. Même avec un million de vols, « on resterait très loin d’un ciel saturé et embouteillé. » Vous voyez parfois passer un avion dans le ciel. Parfois deux. Allez trois, soyons fous. Mais rarement 40 en même temps.





En plus de la grandeur du ciel, la distance réglementaire entre deux avions en plein vol n’est pas si grande que cela. A la verticale, deux bolides peuvent se « frôler » tant qu’ils sont à plus de 1.000 pieds l’un de l’autre, soit à peine 300 mètres. Pour la distance horizontale, il faut compter, pour deux avions volant en croisière à la même altitude, 5.000 miles nautiques, soit un peu moins de 10 kilomètres. Finalement très peu dans l’immensité des nuages. Preuve en est, les collisions entre deux avions de lignes sont (heureusement) extrêmement rares : une seule au XXIe siècle, l’accident d’Überlingen en 2002.

Maximisation des couloirs aériens et fin des hubs

Le ciel est grand, soit, mais comme on le voit sur la photo, certains espaces sont quand même plus saturés que d’autres. Iza Bazin, pilote et experte aéronautique, note néanmoins « que le suivi des avions peut devenir encore plus précis et pointu, afin de maximiser au mieux les couloirs aériens les plus empruntés. Par exemple, être certain que les avions les plus lents volent en fin de ''peloton'', afin de ne pas ralentir tout le monde. » Idem pour les distances de sécurité : « dans les zones particulièrement saturés, comme Londres et New York, il existe des exceptions et les avions ont le droit d’encore plus se coller, là aussi pour maximiser le trafic. » Ce sont les RVSM (Reduced Vertical Separation Minima, ou Minimum de séparation verticale réduit en Français). Xavier Tytelman, expert en question aéronautique, explique : « Au lieu d’avoir 1.000 pieds d’espacement en hauteur, on pourrait penser à réduire à 800 voire 500 pieds ».

D’autant que la tendance est plutôt à la dé-saturation de certaines grosses lignes, explique Hubert Arnould, en raison de la fin des hubs. Revenons sur New York. Avant, pour y aller, un Français partait forcément de Paris. Désormais, il existe une voie aérienne directe depuis Nice, une à Bruxelles ou Francfort pour nos amis de l’Est ou du Nord de la France, une à Barcelone pour ceux du Sud, et, il fût un temps, une à Lyon. Bref, les liaisons aériennes se multiplient, notamment en raison d’une plus grande autonomie des appareils, « ce qui permet de partir de plus loin ».

Xavier Tytelman poursuit : « La plupart des nouveaux avions couvriront de nouvelles liaisons et des zones encore peu fréquentées, comme l’Afrique ou l’Amérique centrale ».

Freinage au sol

Le fameux proverbe « sky is the limit » aurait donc tout faux. Car le réel frein, c’est le sol. « Pour l’instant, les aéroports sont bien plus saturés que le ciel », explique Hubert Arnould. Iza Bazin prend le douloureux exemple du 11-Septembre où, après les attentats terroristes, les avions étaient sommés de se poser aux Etats-Unis. Problème : un énorme manque de place dans les aéroports.

« Il y a beaucoup de travaux d’élargissement, par exemple à London Heathrow », note Hubert Arnould. L’aéroport britannique, dans le top 10 des plus fréquentés au monde, possédait en 2019 - dernière année pré-pandémie - quatre des liaisons les plus rentables au monde, selon le cabinet anglais OAG, spécialiste des études sur le transport aérien. Un exploit quand on sait que l’aéroport ne dispose que de deux pistes, contre quatre par exemple pour Charles-de-Gaulle. Des travaux ont été validés pour la construction d’une troisième, ce qui devrait faire passer le nombre de passagers annuels de 80 à 130 millions. Les aéroports s’agrandissent, et les avions aussi : « L’idée est qu’une liaison aérienne qui nécessitait par exemple 10 départs d’Amsterdam n’en nécessite plus que huit à l’avenir, grâce à plus de passagers par vol », poursuit Xavier Tytelman.

Des aéroports pas si encombrants

A ces agrandissements s’ajoutent la création de nouveaux aéroports, comme celui d’Istanbul (İstanbul Havalimani), inauguré en 2018, et qui ambitionnait de devenir le plus grand du monde. Si le potentiel est certes moins infini que dans le ciel, « il y a encore de la place pour construire ou élargir beaucoup d’aéroports », plaide Iza Bazin. Elle prend en exemple New York, encore, qui réussit à avoir pas moins de trois « énormes aéroports internationaux à moins de 45 minutes de Manhattan ».

Alors bien sûr, « le but n’est pas de voir pousser des aéroports de partout, mais on est encore loin d’avoir atteint la limite », conclut la spécialiste. Le nombre maximal d’avions pour boucher définitivement le ciel restera donc encore un mystère pour un petit moment.